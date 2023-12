Szymon Hołownia – zanim założył własną partię oraz dostał się do Sejmu X kadencji – dał poznać się Polakom jako dziennikarz, publicysta i prowadzący „Mam talent”. To właśnie w tym programie wraz z Marcinem Prokopem zapowiadał występy uczestników, komentował poczynania jurorów i niejednokrotnie pojawiał się na scenie w towarzystwie drugiego prezentera. Przypominamy zabawne momenty oraz nietypowe teksty Hołowni w „Mam talent”. Czym rozśmieszał Marcina Prokopa, jurorów i publiczność późniejszy lider Polski 2050 i marszałek Sejmu?

Szymon Hołownia w „Mam talent”. Wynosił Egurrolę na scenę, mówił o 500 plus

Szymon Hołownia nie stronił w „Mam talent” od komentarzy nawiązującej do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, co w kontekście jego późniejszej kariery nabiera zupełnie nowego, ciekawego znaczenia. Podczas występu DJ-ów Prisoners Show, przebranych za duże dzieci w więziennych kombinezonach i o dość wściekłym nastawieniu, Prokop komentował: - To jest ostateczny argument przeciwko posiadaniu dzieci. Hołownia zareagował błyskawicznie, oponując żartobliwie: - Nie no, ale za jednego jest 500 plus.

Na komentarzach zza kulis się nie kończyło. Po występie tancerzy M&M, prezentujących układ na szpilkach, Prokop i Hołownia usiłowali przekonać zasiadającego w jury Agustina Egurrolę, by ten zaprezentował zgromadzonej w studiu publiczności swoje umiejętności w podobnym obuwiu. Przerażony choreograf głośno protestował, dlatego prowadzący postanowili...siłą wynieść go na scenę. Niestety, nawet to nie pomogło – Egurrola czym prędzej wrócił do stołu jurorskiego, wprawiając wszystkich obecnych w zauważalną frustrację. - Rozczarował polską młodzież. Ta zniewaga krwi wymaga! - grzmiał Prokop. - Pozbawił nas radości! - przytakiwał Hołownia.

fot. TVN Talent Show/YouTube

Zobacz także: „W Sejmie mam talent i się nim chwalę”. Hołownia nagrał piosenkę z Szymonem Majewskim

Szymon Hołownia w „Mam talent”. Oto co robił w programie

Szymon Hołownia w „Mam talent” pojawiał się również w dość nietypowych miejscach. Jednym z nich była kopalnia soli w Wieliczce. Prowadzący popularny program zasiedli wówczas pod ziemią, odziani w ochronne kaski. Hołownia opowiadał: - Mam nadzieję, że nasi uczestnicy naprawdę nam dosolą, będą solić i solić, a żeby oni mogli solić, my musimy przestać…(zdania nie dokończył, uciszony przez Prokopa). Panowie zakończyli zapowiedź konsumpcją jajek, które pocierali sporej wielkości kryształem soli.

Prowadzący nie stronili również od kąśliwych komentarzy. W pierwszym odcinku czwartej edycji talent show na scenę wjechał karton. Wyszedł z niego pan Marcin „Karaoke Boy” i zaczął śpiewać. Jak przyznaje sam TVN na swojej stronie internetowej – wówczas dobre pierwsze wrażenie prysło. - Śpiewać nie umie, tańczyć nie umie… Czego jeszcze nie umie? - zastanawiał się wówczas Szymon Hołownia. - Wracamy do Laponii. Może jakieś inne niegrzeczne dziecko dostanie tę przesyłkę – odparł Marcin Prokop, wypychając ze sceny karton z „Karaoke Boyem”.

Szymon Hołownia wykorzystuje swoje doświadczenie telewizyjne w polityce. Jedną z pierwszych marszałkowskich decyzji było otwarcie Sejmu dla mediów. Na początku grudnia 2023 roku na oficjalnym kanale Sejmu RP w serwisie YouTube pojawił się natomiast film, w którym marszałek Hołownia pokazuje internautom zakamarki lokalu przy Wiejskiej.

Źródło: Radio ZET/tvn.pl/TVN Talent Show/YouTube