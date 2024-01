Szymon Hołownia to jedna z wielu osób publicznych, które wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Marszałek Sejmu zdecydował się w tym roku przekazać na licytację nietypowy przedmiot, związany z funkcjonowaniem parlamentu.

Hołownia wspiera WOŚP. Przekazał na licytację barierkę spod Sejmu

O licytacji poinformowała w sobotę Kancelaria Sejmu w mediach społecznościowych. "Otwarcie Sejmu dla wszystkich obywateli było jedną z pierwszych decyzji Szymona Hołowni. A jeden z symboli poprzednich lat - barierka sprzed parlamentu - jest do wylicytowania, wraz ze spotkaniem z marszałkiem Sejmu. Zachęcamy do udziału!" - napisano.

Do wpisu dołączono nagranie, na którym Hołownia spotyka ludzi przed budynkiem Sejmu i przedstawia licytację. "O to właśnie chodzi, by władza nie była odgrodzona od obywateli, tak jak było przez sześć lat, gdy w tym miejscu stały barierki. One już na szczęście zniknęły" - zaznaczył Hołownia.

Jak dodał, jedną barierkę zachowano. "Mam nadzieję, że posłuży wam dobrze za przykład właśnie do otwierania się na innych. Ta barierka jest do wylicytowania na mojej aukcji na tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wraz z, uwaga, obiadem ze skromnym marszałkiem rotacyjnym" - przekazał. Hołownia również podpisał się na barierce, żeby, jak tłumaczył, uwiarygodnić, że to ta barierka spod Sejmu. "Licytujcie" - zaapelował.

32. finał WOŚP. Na co w tym roku zbiera orkiestra?

32. finał WOŚP odbędzie się w niedzielę. 28 stycznia. Tematem tegorocznego finału będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych.

Fundacja Jurka Owsiaka planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Źródło: Radio ZET/PAP/Twitter