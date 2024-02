Wykształcenie Szymona Hołowni pozostaje tematem wielu dyskusji – również tych na poziomie politycznym. W niedawnych wypowiedziach sam lider Polski 2050 i marszałek Sejmu żartobliwie nazwał samego siebie „maturzystą rotacyjnym” oraz „skromnym maturzystą”. Przybliżamy ścieżkę edukacyjną, przez którą przeszedł Hołownia.

Jakie wykształcenie ma Szymon Hołownia? Matura, studia

Szymon Hołownia ukończył liceum, zdając maturę w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Oświatowego w rodzinnym Białymstoku (obecnie szkoła funkcjonuje jako I Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Fabryczna 10”). Przez pięć lat studiował psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS). Nie złożył jednak pracy dyplomowej i nie uzyskał tytułu magistra, co oznacza, że nie posiada wykształcenia wyższego.

Do sprawy co jakiś czas wracają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Elżbieta Witek, która powiedziała w Telewizji Republika: - Człowiek, który — przepraszam — zdał maturę, nie skończył studiów prawniczych, wychodzi na konferencję prasową albo w Sejmie i tłumaczy obywatelom zawiłości prawa. Ja bym się nigdy czegoś takiego nie podjęła, nie będąc prawnikiem, bo to świadczy o tym, że ktoś ma bardzo wysoko ustawione ego. Zero tam jest samokrytyki.

Szymon Hołownia – wykształcenie i...zakon

Szymon Hołownia nie jest pierwszym marszałkiem Sejmu bez wykształcenia wyższego – jak zauważa portal TVN24, wykształcenie średnie miał również Marek Kuchciński (PiS), który pełnił rolę marszałka w latach 2015-2019.

Co więcej – Hołownia zastanawiał się też nad powołaniem zakonnym. W nowicjacie dominikanów był aż dwa razy. Portal gazetaprawna.pl dotarł do fragmentu książki „Kościół dla średniozaawansowanych”, w której Szymon Hołownia wspominał: „Gdy w 1995 roku pierwszy raz szedłem do zakonu, wydawało mi się, że o szczęściu wiem wszystko. I że idę tam właśnie po to, by je sobie wziąć. Myślałem, że Pan Bóg też będzie szczęśliwy, że ma takiego fajnego księdza”. Pierwszy raz z zakonu wystąpił ze względu na poważną chorobę; drugi – gdy podjął decyzję, że to nie jego ścieżka życiowa.

