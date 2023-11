Szymon Hołownia zbiera ciosy. "Ten facet szpanuje"

Szymon Hołownia wygłosił w czwartek pierwsze orędzie. Mówił w nim o zmianach, które zamierza wprowadzić, a także o sytuacji w prezydium Sejmu. Zadeklarował, że jest w nim miejsce dla przedstawiciela PiS.

Orędzie Szymona Hołowni

PiS, choć jest największym klubem w Sejmie, pozostaje bez przedstawiciela w prezydium. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego partia nie zgłosi innego kandydata niż Elżbieta Witek. - Jak państwo wiecie, sejmowa większość zagłosowała za pięcioma kandydaturami na wicemarszałków, a odrzuciła kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zapewnić wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Tak długo, aż PiS zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, która spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z Izby - zapewnił podczas czwartkowego orędzia Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu zapowiedział, że w izbie nie uniknie się sporu, ponieważ jest on istotą polityki. - Ale chcę, by jakość debaty stanowionej przez Serm radykalnie wzrosła. Byście Państwo nie tracili nerwów na politykę, ale za dwa lata patrzyli na polski Sejm jako na wzór debaty publicznej. Żebyście mieli nadzieję, że może być inaczej - zwrócił się do Polaków.

Politycy PiS komentują orędzie Marszałka Sejmu

Parlamentarzyści PiS skrytykowali wystąpienie Hołowni. "Panie Marszałku, nikt nie przyznaje jeszcze nagrody Nobla w dziedzinie hipokryzji, nie trzeba aż tak się starać" - napisał na Twitterze/X Paweł Szrot, były minister w Kancelarii Prezydenta RP.

Z kolei w Telewizji Republika poseł Piotr Kaleta był dużo bardziej wylewny. - To była bezczelna wypowiedź bezczelnego człowieka. Jeżeli ten człowiek zwraca się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czyli zwraca się również do mnie i mówi mi takie głodne kawałki, że miejsce na odpowiedniego przedstawiciela w prezydium polskiego Sejmu czeka, to jest to wypowiedź bezczelna, żeby nie powiedzieć, że podła - osądził parlamentarzysta z PiS.

Polityk uznał, że marszałek Sejmu... szpanuje. - Obserwując już od jakiegoś czasu Szymona Hołownię, kiedy zaczął się poruszać po gmachu polskiego parlamentu, wiedząc, że zostanie marszałkiem i tym marszałkiem został, to my używając takiej innej terminologii, powiedzielibyśmy, że ten facet "szpanuje", "on się nosi". I rzeczywiście tak to w tej chwili wygląda. On będzie wygłaszał teraz jakieś orędzia, z których nic nie wynika. Panie marszałku, panie Szymonie, czas kampanii wyborczej się skończył - podsumował Piotr Kaleta.

Źródło: Radio ZET/Twitter/Telewizja Republika