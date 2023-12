Sejm kontynuuje 1. posiedzenie po tygodniowej przerwie. W środę rano, kiedy marszałek Sejmu wznowił obrady, posłowie różnych klubów zabierali głos z wnioskami formalnymi. Jednym z nich był Zbigniew Kuźmiuk z PiS.

Kiedy do głosu poprosił go marszałek, z sali obrad dochodziły różne okrzyki. Zostały one zauważone również przez Szymona Hołownię. - Jakie gorące okrzyki zachęty w stronę pana posła. "Dawaj Zbychu, dawaj" - wtrącił marszałek Sejmu, śmiejąc się pod nosem.

Kuźmiuk z mównicy sejmowej wnioskował o przerwę w posiedzeniu Sejmu, konwent seniorów oraz włączenie do porządku obrad rządowego projektu ustawy o wakacjach kredytowych. - Można odnieść wrażenie, że po zapewnieniu o likwidacji zamrażarki w gabinecie pana marszałka, taka zamrażarka pojawia się u przewodniczących komisji sejmowych - powiedział poseł PiS.

Wniosek Kuźmiuka spotkał się z reakcją Hołowni. - Co stało na przeszkodzie, żeby uchwalić wakacje kredytowe w czasie kiedy poprzedni Sejm nie pracował, czyli od 30 sierpnia do 13 listopada? Przeprowadzę oczywiście na wniosek pana posła kontrole sprzętów AGD, zamrażarek i chłodziarek w komisjach sejmowych, by mieć pewność, że nic nie jest tam chłodzone lub mrożone - mówił marszałek Sejmu.

Wakacje kredytowe obowiązują od połowy 2022 r. Zarówno w roku 2022, jak i 2023 kredytobiorcy mogli zawiesić spłatę czterech rat kredytu mieszkaniowego w ciągu roku, jednak wcześniejsze przepisy nie zawierały żadnych ograniczeń co do wysokości zaciągniętego kredytu.

Źródło: Radio ZET