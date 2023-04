Tajemnicza kartka Kaczyńskiego. Oto jej zawartość

- Cała Polska idzie do przodu, coraz bliżej jesteśmy średniej europejskiej - deklarował w sobotę w Janowie Lubelskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na spotkaniach, w myśl zapowiedzi działaczy PiS, Kaczyński będzie podsumowywał 8 minionych lat rządów jego partii i przekonywał, że kraj zmierza w dobrą stronę.

Kaczyński w Janowie Lubelskim. Drugi, po Tusku, i z tajemniczą tabelką

Spotkanie w niewielkim, niespełna 12-tysięcznym Janowie, zainaugurowało akcję "Polska jest jedna - inwestycje lokalne". W jej ramach PiS podsumowuje pozytywne zmiany w konkretnych regionach. - Tutaj, w tym mieście, płace wzrosły przeszło dwukrotnie, i to licząc od 2021 roku. Oczywiście jest inflacja, ale do 2021 roku była niewielka. Na całej Lubelszczyźnie też szybko wzrastały (płace - red.) - mówił Kaczyński, pojawiając się na Lubelszczyźnie kilka dni po tym, jak swoje spotkania prowadził Donald Tusk.

W narracji prezesa rozwój Polski jest bardzo dynamiczny, a w 2030 r. "polska rodzina będzie miała więcej niż angielska". – Jeszcze wszystko nie jest doskonałe, jeszcze są luki, jak sprawa mieszkań, ale będziemy to nadrabiać i przekonywać coraz większą liczbę Polaków, że ta opowieść, która powoduje, że nasi przeciwnicy mają spore poparcie, jest bzdurą – zapowiadał Kaczyński. Stwierdził, że "opowieść" opozycji ma w istocie dwa warianty. "Ten dla najgłupszych" - który twierdzi, że Polska to ruina - i ten dla osób z "olejem w głowie" - według którego "były jakieś pieniądze, ale wszystko wydali, rozdali i teraz klops". - I to wszystko bzdury - puentuje obie.

Elementem przemówienia Kaczyńskiego, które odbiło się szerokim echem, była prezentacja tajemniczej tabelki. - Jeśli w jakiejś dziedzinie państwo ma trudności, to jest zaznaczone na pomarańczowo. A to, które ma dobrze, to jest na niebiesko. Zgadnijcie państwo, które ma wszystkie rubryki na niebiesko? Tak, to Polska - deklarował.

"Fakt" dotarł do źródła tabelki. Okazuje się, że to dokument Polskiego Instytutu Ekonomicznego, opracowanie przygotowane na podstawie danych z Eurostatu za 2022 r. Dane określają m.in. wysokość długu publicznego, zadłużenie gospodarstw domowych i stopę bezrobocia.

fot. Tajemniczy dokument Kaczyńskiego. To opracowanie z Eurostatu

W opracowaniu czytamy m.in.: "Polska jest prymusem w ocenie równowagi społecznej wśród państw Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia mierzona przez Eurostat wyniosła 2,9 proc. na koniec 2022 r., co było drugim najniższym wynikiem w Unii Europejskiej. Spadła też liczba długotrwale bezrobotnych i pomniejszyło się bezrobocie młodych. Dodatkowo aktywność zawodowa systematycznie rosła – na koniec roku aktywne było 74 proc. populacji w wieku roboczym. To poprawa o 0,8 pkt. proc."

Faktycznie, jak deklarował Kaczyński, Polska w wyznaczonych obszarach figuruje "na niebiesko" - obok niej także Malta i Bułgaria. Warto też zaznaczyć, że to opracowanie danych gospodarczych z 2022 r., a zatem nie obejmuje choćby inflacji.

"Ściągają aktyw partyjny z całego kraju"

Posłowie opozycji podnoszą, że spotkania prezesa PiS nie odbywają się z mieszkańcami, a "działaczami partii". Na Twitterze podobne zarzuty kierowano w stosunku do spotkania Kaczyńskiego w Janowie Lubelskim i spotkania premiera Mateusza Morawieckiego w Gorzowie Wielkopolskim.

RadioZET/Fakt.pl/Eurostat