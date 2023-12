Tajemnicza rozmowa Tuska i Kowalskiego. Poseł PiS wyjawia kulisy

Donald Tusk rozmawiał w Sejmie z Januszem Kowalskim. Choć polityk Suwerennej Polski wielokrotnie atakował Tuska z mównicy i groził mu Trybunałem Stanu, a nawet więzieniem, to w realiach X kadencji postanowił złagodzić ton.

Tusk i Kowalski zostali nawet przyłapani na dłuższej pogawędce w parlamencie. Kamera programu „Szkło Kontaktowe” TVN24 pokazała w sieci nagranie ich rozmowy. Zaznaczono, że nie słychać tego, o czym rozmawiali posłowie.

Tusk i Kowalski przyłapani. Poseł PiS wyjawia kulisy rozmowy

O kulisy tej wymiany zdań zapytała Janusza Kowalskiego Wirtualna Polska. Polityk klubu PiS powiedział w środę, że to była "dobra i konkretna rozmowa" o ważnym projekcie ustawy. Wcześniej Kowalski pytał z mównicy Tuska o jego zarobki, popierając przy tym projekt "Czyste ręce". Potem poseł miał o tym rozmawiać z premierem, ale już przy ławie poselskiej.

- Zadałem pytanie o projekt ustawy "Czyste ręce". Zwróciłem premierowi Tuskowi uwagę na to, że oczekuję pisemnej odpowiedzi na temat podania kwoty z jego PIT-u z lat 2014-2021. Serwis Demagog wyliczył bowiem zarobki szefa Rady Europejskiej ze świadczenia głównego oraz świadczenia pomostowego na ok. 8 mln zł. Uważam, że należy to zweryfikować poprzez ujawnienie PIT-ów Donalda Tuska, wprost mu o tym powiedziałem. To ważne dla transparentności i przejrzystości życia publicznego – powiedział WP poseł Janusz Kowalski.

Polityk oczekuje jak najszybszego procedowania tego projektu. - To kluczowy postulat. On dotyczy wszystkich najważniejszych urzędników państwowych i ma zapobiegać korupcji – wyjaśnił Kowalski. Sam Tusk miał odpowiedzieć mu, że to "ciekawy pomysł" i „propozycja warta uwagi”. Zaznaczył, że gdy otrzyma pisemną odpowiedź od Tuska, to "natychmiast poinformuje o tym opinię publiczną".

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska