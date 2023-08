Tajemnicze słowa Tuska. Szef PO chce budowy kolejnego muru na granicy?

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że "czwartym pytaniem w referendum będzie: - Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?"

W poniedziałek w Kuźnicy (woj. podlaskie), stojąc kilka metrów od stalowej bariery na granicy z Białorusią, minister Błaszczak - odnosząc się do czwartego pytania referendalnego dotyczącego właśnie likwidacji bariery na granicy polsko-białoruskiej - przekonywał, że "jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, bariera zostanie zlikwidowana".

Tusk chce budować nowy mur?

Zapewniał, że rząd PiS jest gwarantem tego, że tak się nie stanie. - Ale jeśli władzę miałby przejąć Donald Tusk, to możemy być pewni, że ta bariera zostanie zlikwidowana – przekonywał.

- Możemy sobie łatwo wyobrazić, że gdyby nie było tej bariery, to byli żołnierze - dziś najemnicy z Grupy Wagnera, którzy są na Białorusi - mogliby wykonać ten manewr w stosunku do Polski. Bo przecież łatwo wtopić się w tłum migrantów, którzy forsują granicę - mówił Błaszczak. Dodał, że członkowie Grupy Wagnera są przeszkoleni do aktów dywersyjnych i sabotażu.

Donald Tusk odniósł się na Twitterze do pytania referendalnego proponowanego przez PiS i szef MON Mariusza Błaszczaka. "Ponieważ przez płot Błaszczaka przedostaje się do Polski codziennie rekordowo dużo migrantów, właściwe pytanie powinno brzmieć: czy jesteś za budową prawdziwej bariery na granicy z Białorusią?" - napisał szef PO.

Błaszczak: bariera działa

"Bariera działa Panie Tusk! Od strony białoruskiej zatrzymuje tłumy nielegalnych imigrantów, a od polskiej, wyprawy posłów PO z pizzą i torbami reklamowymi" – odpowiedział szef MON.

Stalowa bariera na granicy z Białorusią została zbudowana w 2022 roku; ma 5,5 m wysokości, 186 km długości i stanowi główny element zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

