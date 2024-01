Tajemniczy wpis Dudy. Minister ma propozycję dla prezydenta

Bardzo dziwny wpis pojawił się w czwartek wieczorem na profilu Andrzeja Dudy na Twitterze. "Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy »mieć jaja«. Ona wie!" - napisał prezydent na po godz. 18.

Post zniknął przed upłynięciem minuty, jednak nie umknął uwadze internautów. Nie wiadomo, do kogo ani do czego się odnosił - być może był częścią prywatnej korespondencji prowadzonej z konta prezydenta.

Dziwny wpis Dudy. Gawkowski złożył prezydentowi propozycję

Na to zamieszanie zareagował już wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W swoim twitterowym wpisie zaoferował prezydentowi - którego oznaczył - pomoc w zakresie cyberbezpieczeństwa.

"W związku z tym, że na koncie Andrzeja Duda pojawił się nietypowy wpis, który dość szybko zniknął, zwróciłem się do prezydenta z propozycją sprawdzenia bezpieczeństwa dostępu do jego kont społecznościowych" - napisał Gawkowski, dodając, że "jest do dyspozycji prezydenta".

To nie pierwsza wpadka prezydenta w mediach społecznościowych, który jest - jak na głowę państwa - bardzo aktywny w sieci. Choć w ostatnich latach jego wpisy stały się bardziej oficjalnie, to nie należy zapominać o początkowym okresie jego prezydentury. Wówczas często wdawał się w dyskusje z profilami o dość niecodziennych nazwach, a w pamięci internautów zachowały się rozmowy Dudy m.in. z użytkownikami o nickach "ruchadło leśne", "pimpuś sadełko" czy "seba sra do chleba".

Źródło: Radio ZET/Twitter