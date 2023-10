Tak będą wyglądać karty do głosowania w wyborach 2023 do Sejmu i Senatu i w referendum [ZDJĘCIA]

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się w połowie października, wtedy wyborcy zdecydują, kto będzie sprawował rządy w Polsce przez najbliższe cztery lata. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Kandydaci zawalczą o 460 mandatów poselskich i 100 mandatów senatorskich. Wyborcy będą też mogli wyrazić swoją opinię w referendum.

Wybory 2023 do Sejmu i Senatu. Jak będą wyglądać karty? [ZDJĘCIA]

Głosowanie nie mogłoby się jednak odbyć bez kart wyborczych. Ich wygląd reguluje uchwała Państwowej Komisji Wyborczej - z tej dowiadujemy się, że karty do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu, a także w referendum będą jednostronne.

Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, wyjaśniła w rozmowie z PAP, że taka forma kart do głosowania będzie wygodna, tak dla wyborców, jak i komisji wyborczych liczących głosy.

Uchwała dotycząca kart do głosowania pojawiła się na stronie PKW 15 września. W dokumencie wyszczególniono dokładne rozmiary kart - te będą zależne od okręgów oraz liczby kandydatów w nich startujących. Dostępne w załączniku do uchwały wzory kart do głosowania wyglądają następująco.

Karta do głosowania w referendum. Jak będzie wyglądać?

Jak już wspomnieliśmy, jednostronicowa będzie również karta do głosowania w referendum. Przypomnijmy, że 15 października Polacy wybiorą, kto zasiądzie w ławach poselskich i senackich, ale także będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania, które rząd Prawa i Sprawiedliwości ujął w referendum:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Na stronie PKW pojawił się już wzór karty do głosowania w referendum. Wygląda on następująco.

Warto dodać, że PKW przygotowało też wzory specjalnych nakładek, dopasowanych zarówno do kart do głosowania do Sejmu, Senatu, jak i w referendum. Te będą sporządzone w alfabecie Braille'a. Zdjęcia znajdziecie poniżej.

Wybory parlamentarne 2023. Jak oddać ważny głos?

Z pewnością są też osoby, zwłaszcza najmłodsi wyborcy, którzy nie mają pewności co do tego, jak poprawnie wypełnić kartę do głosowania, aby ich głos był ważny.

Przede wszystkim należy dokładnie przyjrzeć się karcie do głosowania zaraz po jej otrzymaniu. Powinna się na niej znajdować pieczęć Okręgowej Komisji Wyborczej raz niezbędne informacje o warunkach głosowania. Te znajdują się w dolnych rogach karty do głosowania.

Oddany prawidłowo głos to ten, na którym znajduje się znak "X" umieszczony przy nazwisku wybranego kandydata. Kodeks wyborczy określa znak "X" jako "dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Pamiętajmy, że głos można oddać tylko na jednego kandydata. Po wszystkim wystarczy złożyć kartę i wrzucić ją do urny wyborczej.