Tak Duda szykuje się na gorący polityczny tydzień. "Obstawa i goprowcy w pogotowiu"

Andrzej Duda postanowił spędzić wolny weekend w górach przed intensywnym początkiem nowego tygodnia. Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek wieczorem Sejm wskaże na premiera Donalda Tuska po odrzuceniu w wotum zaufania rządu Mateusza Morawieckiego. W tym czasie prezydent będzie na zaplanowanej wcześniej wizycie w jednej z agend ONZ w Szwajcarii. Według mediów w środę rano przyjmie ślubowanie od nowego rządu Tuska.

Serwis TVN24.pl poinformował, że otrzymał od miłośników narciarstwa sygnał, że Andrzej Duda od sobotniego poranka szusuje na dopiero otwartym wyciągu narciarskim Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach obok Nowego Targu. Na zdjęciach wysłanych przez czytelników widać prezydenta ubranego w czerwony kombinezon z orłem białym.

Andrzej Duda na nartach. "Gości u nas prezydent"

Internauci przekazali, że "prezydentka obstawa miała co najmniej trzy auta, plus karetka i goprowcy w pogotowiu". - To prawda, gości dzisiaj u nas prezydent - potwerdziła recepcjonistka pobliskiego hotelu.

"Tygodnik Podhalański" dodał, że Duda jeździł na nartach w towarzystwie młodzieży z klubu narciarskiego LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce. - Dzisiaj na pierwszym treningu w obecnym sezonie mieliśmy przyjemność pojeździć na stoku z panem prezydentem, który lubi nasze trasy i już kilkukrotnie odwiedził nas w minionych latach - mówił w rozmowie z lokalnym tygodnikiem Leszek Bednarczyk z LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce.

Andrzej Duda jest znany z zamiłowania do nart. W wolnych chwilach jeździ w sezonie na polskich stokach oraz bierze udział w wydarzeniach promujących sporty zimowe.

