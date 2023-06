Tak Kaczyński chce odpowiedzieć Tuskowi. Politycy PiS się wygadali. "Zaskoczymy"

Marsz 4 czerwca okazał się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. W manifestacji zwolenników opozycji - według różnych szacunków - uczestniczyło od 300 do 500 tysięcy ludzi. Radości z tego powodu nie odczuwał obóz władzy. Politycy PiS i popierające ich rządowe media na zmianę uderzały w marsz bądź umniejszały jego znaczenie.

Nie znaczy to jednak, że Jarosław Kaczyński nie zamierza reagować. Jego ugrupowanie planuje bowiem w najbliższych tygodniach spektakularną odpowiedź na demonstrację pod patronatem Donalda Tuska (to właśnie lider PO były inicjatorem niedzielnego marszu).

PiS reaguje na Marsz 4 czerwca. Zapowiada kolejną konwencję

- Konwencja PiS odbędzie się w drugiej połowie czerwca, najprawdopodobniej poza Warszawą. To będzie nowe miejsce, zaskoczymy. To będzie kolejny krok na drodze do przygotowania pełnego programu - mówił niedawno w Radiu Plus rzecznik partii Rafał Bochenek.

Więcej wówczas nie zdradził, za to nowe doniesienia ten temat opublikował "Fakt". Jeden z "dobrze zorientowanych" polityków PiS przyznał, że data konwencji to "środek drugiej połowy czerwca", a jej miejscem ma być "duże miasto w centrum Polski, ale nie Warszawa".

Przypomnijmy, że w maju PiS zorganizowało już jedną konwencję, nazywaną potocznie "ulem programowym". To wówczas ogłoszono m.in. waloryzację 500 plus do 800 złotych. Także i tym razem można się spodziewać, że rządzący, kontynuując kurs z maja, będą chcieli ogłosić nowe propozycje programowe.

- W ostatnim czasie uległy intensyfikacji spotkania prezesa Kaczyńskiego z premierem Morawieckim w sprawie programu - powiedział "Faktowi" anonimowy polityk Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił jednocześnie, że w odpowiedzi na gigantyczną demonstrację opozycji także i obóz władzy chce iść w "masowość".

RadioZET.pl/Radio Plus/Fakt