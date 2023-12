Tak Kaczyński skomentował exposé Tuska. Padł zaskakujący komplement

Sejm kontynuuje 12 grudnia prace nad powołaniem nowego rządu, a premier Donald Tusk przedstawił posłom swoje exposé. Wydarzenia z parlamentu relacjonujemy i transmitujemy na żywo na RadioZET.pl.

Do wystąpienia premiera Donalda Tuska odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Co do istoty, oznacza to kontynuację polityki wojny z opozycją i deptania wszystkich norm - powiedział. Polityk zdobył się jednak na drobny komplement. - Ale zostało to zrobione w sposób zręczny, z różnego rodzaju przesłonami – powiedział Kaczyński. W ocenie szefa PiS nie można się odnieść merytorycznie do exposé Tuska, ponieważ - jak ocenił - samo wystąpienie merytoryczne nie było. - Merytorycznie było to zupełnie puste wystąpienie - podkreślił.

Kaczyński skomentował exposé Donalda Tuska

Prezes PiS pytany o przywołany w exposé Tuska manifest Piotra Szczęsnego, stwierdził, że był to "wyjątkowo niesmaczny początek". - Odwoływanie się do samobójcy, osoby chorej, to wyjątkowo obrzydliwe zachowanie. To po prostu haniebne – zaznaczył Kaczyński.

W trakcie exposé Donald Tusk przytoczył fragment manifestu Piotra Szczęsnego, który w październiku 2017 r. na pl. Defilad podpalił się w ramach protestu przeciwko rządom PiS.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek komentując wystąpienie Tuska w Sejmie ocenił, że "żerowanie na czyjejś tragedii, na śmierci, wykorzystywanie tego do celów politycznych było mocno nieuczciwe". - Zresztą wykazał to również jasno w swoim wystąpieniu szef naszego klubu Mariusz Błaszczak - dodał Bochenek.

Dopytywany, czy nie zbulwersowało go poniedziałkowe zachowanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który wyszedł na mównicę i nazwał Tuska niemieckim agentem, Bochenek odparł, że "premier Jarosław Kaczyński wyraził swoją prywatną opinię i było to już właściwie po zamknięciu dyskusji".

Źródło: Radio ZET/ Daria Al Shehabi, Edyta Roś (PAP)