Tak Kaczyński zareagował w rozmowie z Hołownią. "Zrobił to po mojej perswazji"

Około godziny 16:30 we wtorek posłowie i posłanki wznowili obrady na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji. Politycy obradowali m.in. nad wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa, co wywołało ogromne poruszenie.

Awantura w Sejmie. Kaczyński nie zabrał głosu

Wypowiedzi posłów przedstawiających sylwetki kandydatów przeplatały się z wystąpieniami ministrów, którzy chcieli zabrać głos poza ustaloną wcześniej kolejnością. W pewnym momencie do marszałka Sejmu podszedł Jarosław Kaczyński, który twierdził, że jako premier ma prawo do zabrania głosu. Szymon Hołownia na to się jednak nie zgodził. Powody swojej decyzji wyjaśnił dziennikarzowi Wirtualnej Polski Patrykowi Michalskiemu.

- W mojej ocenie sam zrezygnował po mojej perswazji, kiedy wytłumaczyłem, że są członkowie Rady Ministrów zapisani do głosu i będą z tego prawa głosu korzystać - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Poszedłem dalej, niż wykładnia regulaminu Sejmu posłów PiS"

- Poinformowałem pana posła Kaczyńskiego, że ci ministrowie już do głosu się zapisali, po czym, z tego co pamiętam, zszedł ze stanowiska i wrócił na swojej miejsce. Tak jak mówię, udzieliłem wczoraj głosu pięciu członkom Rady Ministrów poza kolejnością w trybie art. 186 regulaminu Sejmu i uważam, że został one przeze mnie prawidłowo zastosowany - kontynuował.

Szymon Hołownia nawiązał też do Ryszarda Terleckiego, który do niedawna był wicemarszałkiem Sejmu. - On nie udzielił głosu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. Była z tego grubsza afera. Mam już stenogramy cenionego przeze mnie ministra Michała Wójcika, który też wczoraj występował. On twierdził, że nie ma takiego obowiązku, że marszałek ma prawo dać głos temu, komu chce dawać. I tak poszedłem dalej niż wykładnia regulaminu Sejmu posłów PiS sprzed kilku lat - mówił.

Hołownia: Nie dopuszczę do trollowania Sejmu

- Nie dopuszczę do trollowania Sejmu i do obstrukcji parlamentarnej przez członków żadnego gabinetu. Trzeba przypomnieć dla powagi Sejmu, że to rząd jest powoływany i kontrolowany przez Sejm, a nie rząd zarządza Sejmem. Zastosowałem wczoraj regulamin literalnie. Regulamin mówi, że jeżeli przychodzą członkowie rządu, żeby zabrać głos, mają do tego prawo. Zabrało głos kilku. Wypowiedzieli się jak chcieli w takich samych ramach jak kluby parlamentarne.

Szymon Hołownia dodał jeszcze: - Nie mogę dopuścić do tego, żeby ktoś, kto jest z tej samej partii co rząd miał tych miejsc cztery w dyskusji, a inni mieli jedno albo dwa.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska