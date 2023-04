Tak Kurski mieszka w Waszyngtonie. Żona została w Polsce, ale on nie jest sam

Jacek Kurski został dyrektorem w Banku Światowym i przeprowadził się do Waszyngtonu. W rozmowie z "Faktem" przyznał, że choć brakuje mu Polski, to praca na takim stanowisku w Stanach Zjednoczonych zawsze była jego marzeniem i jest zadowolony z obecnego położenia.

- Zawsze pragnąłem popracować i pobyć jakiś czas w środowisku anglojęzycznym. Mam tu na myśli zarówno otoczenie biznesowe, korporacyjne jak i życiowe. Nigdy dotychczas nie było mi to dane. Po drugie zależało mi na sprawdzeniu moich kompetencji wynikających z wykształcenia ekonomicznego w pracy w instytucji stricte finansowej, dobrze jeśli byłaby międzynarodowa. Bank Światowy spełnia te wszystkie kryteria idealnie - mówił.

Tak Jacek Kurski mieszka w Waszyngtonie

Jak wygląda jego codzienna praca? - Jako dyrektor nie mam sztywnych godzin pracy. Ale staram się przychodzić do pracy o godzinie 9. Mamy dwie stałe pozycje w tygodniu: posiedzenia rady dyrektorów we wtorki i czwartki, na których omawiamy projekty, które wpływają do Banku Światowego. Oprócz tego są prace w kilku komisjach. Do tego dochodzą spotkania robocze oraz wiele innych aktywności na których omawia się projekty i postępy w ich realizacji - wyjaśnił Kurski.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobi Kurski w Banku Światowym? Nawet więcej, niż w TVP

Były szef TVP przyznał, że zarobki w Banku Światowym "są godziwe", ale jednocześnie narzekał, że koszty życia w Waszyngtonie są bardzo wysokie. - Dolara w Waszyngtonie trzeba traktować prawie tak jak złotówkę w Warszawie. Nie ma przywilejów, o których pisały niektóre media. Opłacam z tego ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, sam płacę za przeloty do Polski i z własnej kieszeni ponoszę koszty wynajmu mieszkania w Waszyngtonie, które są tu horrendalnie wysokie! - mówił.

Kurski powiedział, że w USA nie jest sam i mieszka ze współlokatorami. - Mieszkam na granicy Dystryktu Kolumbii i stanu Maryland, 6 stacji metra od Banku Światowego. Do czasu przyjazdu żony z córką wynajmuję mieszkanie w bloku na 15. piętrze z dwoma lokatorami, specjalistami z Banku Światowego. Każdy z nas ma osobny pokój - dodał.

Jacek Kurski stracił stanowisko prezesa TVP we wrześniu 2022 roku. Po raz pierwszy szefem rządowej telewizji został w styczniu 2016 roku. 2 sierpnia tego samego roku został odwołany przez Radę Mediów Narodowych, która jednak po kilku godzinach wycofała się z tej decyzji. Ponownie wybrany został na szefa Telewizji Polskiej 12 października 2016 roku. Był na jej czele do marca 2020 roku, gdy znów został odwołany przez RMN. Został wówczas doradcą zarządu TVP. W maju 2020 roku znów wszedł w skład zarządu telewizji, a 24 lipca 2020 roku został pełniącym obowiązki prezesa. 7 sierpnia RMN ponownie wybrała go szefem TVP.

RadioZET.pl/ Fakt