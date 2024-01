Tak ministerstwo Sienkiewicza zareagowało na wyrok TK. Wydano specjalny komunikat

Trybunał Konstytucyjny w czwartek orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ksh) o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne. Zdaniem Trybunału niekonstytucyjny jest przepis ustawy o radiofonii i telewizji wyłączający określone zapisy Ksh od stosowania w odniesieniu do jednostek mediów publicznych.

Od 20 grudnia trwa proces zmian w kierownictwie TVP, PAP i Polskiego Radia. Rząd uznaje, że spółkami ogólnokrajowych i regionalnych mediów publicznych kierują likwidatorzy wyznaczeni przez resort kultury. Z kolei Rada Mediów Narodowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i poprzednia ekipa rządząca odrzuca te zmiany i nazywa je nielegalnymi. W czwartek do decyzji TK Julii Przyłębskiej odniósł się resort kultury.

Bartłomiej Sienkiewicz odpowiada na wyrok TK Julii Przyłebskiej. "Wyroki nie mają mocy"

"Dzisiejszy (18 stycznia 2024 r.) wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej. Orzeczenia i uchwała, wydane w ostatnich latach przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Sąd Najwyższy, odnoszące się do obecnej konstrukcji Trybunału Konstytucyjnego, w tym całokształtu okoliczności obsadzenia i funkcjonowania tej instytucji, potwierdzają, że nie jest to niezależny i bezstronny sąd konstytucyjny, a jego wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów (osób powołanych na stanowiska sędziowskie do TK na miejsca już uprzednio obsadzone) nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne. Należy je pomijać w obrocie prawnym jako nieistniejące" - napisano w komunikacie ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Zaznaczono, że "w wydaniu orzeczenia brał udział sędzia-dubler Jarosław Wyrembak". "W składzie orzekającym brali ponadto udział Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy jako posłowie PiS uczestniczyli w uchwalaniu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji w 2015 i 2016 roku, co podważa ich zdolność do zachowania obiektywizmu w przedmiotowej sprawie. Składowi przewodniczyła Julia Przyłębska (decydująca o wyborze składu), która została wadliwie powołana do pełnienia funkcji prezesa TK" - napisano. "Powyższe wadliwe orzeczenie TK nie ma jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie legalnych organów spółek realizujących misję mediów publicznych oraz na trwające w nich procesy likwidacji" - dodano.

W środę Sejm odrzucił wniosek posłów PiS o wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza. Zarówno sam szef resortu kultury, jak premier Donald Tusk, zapowiadali, że koalicja rządząca w sprawie mediów publicznych "nie zrobi ani kroku wstecz".

Źródło: Radio ZET/PAP - Anna Kruszyńska