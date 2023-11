Dziś o godz. 20 prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie, które ma dotyczyć rozpoczęcia tzw. pierwszego kroku w formowaniu nowego rządu. Przewiduje się, że głowa państwa ujawni nazwisko polityka, którego desygnuje na premiera. Kandydatami są dotychczasowy szef rządu Mateusz Morawiecki i były premier Donald Tusk.

Andrzej Duda ogłosi dzisiaj decyzję ws. nowego premiera?

Mimo że wybory do Sejmu wygrała Zjednoczona Prawica, obecna koalicja rządząca nie będzie miała wystarczającej liczby posłów, aby dysponować większością w izbie niższej. Nie zmienia to faktu, że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości wierzy w sukces misji utworzenia przez nich kolejnego rządu. Większość przedstawicieli obecnej władzy ma nadzieję, że Andrzej Duda powierzy to zadanie Mateuszowi Morawieckiemu. Innego zdania są politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, którzy liczą, że na premiera już w pierwszym kroku zostanie desygnowany Donald Tusk.

Co, jeśli to jednak obecny szef rządu otrzyma misję od prezydenta? – To skończy się ona najdalej za 14 dni. Morawiecki nie dostanie wotum zaufania w nowym parlamencie – zapowiedział Marcin Kierwiński w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET. Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej dodał, że w Sejmie widać „markotne twarze polityków PiS” i „oni wiedzą, że odchodzą”.

Ujawniono, jak może wyglądać rząd Donalda Tuska

W tym tygodniu ma zostać podpisana umowa koalicyjna Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Dziennikarze „Super Expressu” dotarli do ustaleń przedstawicieli tych ugrupowań w sprawie podziału stanowisk. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez polityka partii Donalda Tuska, KO ma przypaść posada szefa rządu oraz ministerstwa: sprawiedliwości, finansów, zdrowia, kultury, aktywów państwowych oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Polskie Stronnictwo Ludowe ma odebrać teki ministrów: obrony narodowej, rolnictwa, gospodarki i infrastruktury. Partner tego ugrupowania z Trzeciej Drogi, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni, ma objąć resorty spraw zagranicznych i klimatu oraz rotacyjnie stanowisko marszałka Sejmu. Podczas drugiej połowy kadencji przewodniczącego izby na fotelu marszałka ma zasiąść przedstawiciel Lewicy, która ma się zadowolić także ministerstwami polityki społecznej i cyfryzacji.

Na razie nie wiadomo, komu przypadną resorty nauki i edukacji oraz sportu. – Zmierzamy do tego, by w tym tygodniu wszystkie kwestie merytoryczne były dopięte i by liderzy mogli ją ogłosić. Plan jest taki, że w tym tygodniu. Będą strefy odpowiedzialności jasno zdefiniowane – zapowiedział na antenie Radia ZET Marcin Kierwiński.

Źródło: Radio ZET/Super Express