Tak nowy rząd chce rozliczyć PiS. Na stole są dwie opcje

KO, Lewica, PSL i Polska 2050 są na ostatniej prostej do podpisania umowy koalicyjnej - zapowiadają politycy dotychczasowej demokratycznej opozycji. Wspólny dokument ma zostać przedstawiony w piątek.

Borys Budka w rozmowie z reporterką Radia ZET Karoliną Olszewską-Merk potwierdził, że w umowie znajdzie się zapis o powołaniu specjalnej komisji. Będzie ona miała za zadanie "rozliczenie" ostatnich 8 lat rządów PiS i jego koalicjantów.

Umowa koalicyjna prawie gotowa. Opozycja chce rozliczyć rządy PiS

- Będzie mowa (w dokumencie - red.), że jednym z zadań koalicji rządzącej będzie rozliczenie naruszeń prawa, niegospodarności, niesamowitego skoku na instytucje państwa i wszystkich tych, którzy działali niezgodnie z prawem - komentował dotychczasowy szef klubu KO.

Negocjujący z ramienia Lewicy Dariusz Wieczorek powiedział Radiu ZET, że są dwie drogi w sprawie "rozliczenia" rządów PiS. - Pierwsza, wciąż jeszcze niepewna i dopinana, to komisja śledcza, a być może nawet i dwie. Druga droga - chyba dość czywista - to Trybunał Stanu i prokuratura. Niezależnie od wszystkiego pewne jest jedno - rozliczenie będzie zapisem, a może nawet rozdziałem w umowie koalicyjnej - zapowiada.

O szczegółach negocjowanego dokumentu w środę dziennikarzom opowiadał również lider Polski 2050 Szymon Hołownia. - Powinniśmy mieć uzgodnioną preambułę, która powie, po co my to robimy. Druga rzecz to kwestia priorytetów programowych. Myślę, że szczegóły są tutaj do dogrania i już jesteśmy blisko. Trzecia rzecz - podział działów odpowiedzialności za państwo, ale na pewno nie będziemy ujawniali nazwisk - tłumaczył.

Źródło: Radio ZET