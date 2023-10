Tak opozycja rozprawi się z TVP? "Czeka nas ogromna awantura"

Wybory parlamentarne 2023 przeszły do historii. Według sondażu late poll i częściowych rezultatów z obwodowych komisji PiS zajęło pierwsze miejsce, ale nie ma większości do stworzenia rządu. Z kolei demokratyczna opozycja (KO, Trzecia Droga i Lewica) ma realną szansę na większość w Sejmie i własnego premiera.

Oficjalne wyniki wyborów z PKW: najnowsze dane

Jedną z głównych obietnic Koalicji Obywatelskiej i innych opozycyjnych komitetów były szybkie zmiany w telewizji rządowej. Przez ostatnie osiem lat TVP stała się symbolem topornej propagandy rządu Zjednoczonej Prawicy, a gwiazdy stacji zarabiają nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jeszcze pod koniec września Donald Tusk podczas spotkania w Bydgoszczy mówił, że opozycja u władzy "w ciągu 24 godzin i bez ustawy" dokona rewolucji w Telewizji Polskiej.

Wybory 2023. TVP do likwidacji? Pomysł opozycji

Politolog prof. Antoni Dudek w rozmowie z Interią powiedział w poniedziałek o możliwym scenariuszu ws. TVP. - Mogę tylko powiedzieć o plotkach, które słyszałem i które krążą, że to ma polegać na likwidacji jednostki prawnej o nazwie TVP - mówił. - Czyli telewizja publiczna zostanie w sensie prawnym zlikwidowana, a następnie powołana jako już inny podmiot prawny, co ma rzekomo umożliwić wymianę jej władz - tłumaczył.

Według obecnych przepisów zarząd TVP wybiera 5-osobowa Rada Mediów Narodowych, organ kontrolny mediów publicznych powołany za rządów PiS. Działalność rady reguluje stosowna ustawa, którą zmienić może tylko nowelizacja w parlamencie i podpis prezydenta. Tymczasem pierwsze szacunki po late poll pokazują, że PiS może dostać od Andrzeja Dudy misję sformowania rządu, a opozycja dostanie szansę powołania swojego gabinetu dopiero w grudniu, po wyczerpaniu ścieżki konstytucyjnej.

Zdaniem prof. Dudka likwidacja spółki TVP "oczywiście otwiera spór, czy to stanowi obejście ustawy o Radzie Mediów Narodowych, jak będzie teraz twierdził PiS, czy nie". - Czeka nas wokół tego ogromna awantura - alarmował.

Dodał: - Jak to nas już PiS przyzwyczaił przez osiem lat swoich rządów do różnych chwytów prawnych poniżej pasa, to teraz wygląda na to, że druga strona przystąpi do podobnych działań, ponieważ na gruncie normalnej procedury nie ma sposobów na zmianę, dopóki się nie przekona pana prezydenta i nie zmieni ustawy o Radzie Mediów Narodowych.

Z kolei Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy, komentując wyniki wyborów w poniedziałek, powiedziała w Wirtualnej Polsce, że w mediach publicznych nie mogą być dalej osoby z nadania politycznego. - Nie możemy powtórzyć nawet tego, co było przed 2015 rokiem - mówiła. Powołała się na Obywatelski Pakt na Rzecz Mediów Publicznych, inicjatywę organizacji pozarządowych i ekspertów, w sprawie kontroli społecznej TVP i Polskiego Radia.