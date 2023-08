Tak PiS chce rozegrać sprawę referendum? "Walczą o pozostanie na wolności"

Wybory parlamentarne zaplanowane zostały na 15 października. Równolegle zorganizowane zostanie także ogólnokrajowe referendum. Początkowo miało ono dotyczyć kwestii obowiązkowej relokacji migrantów w ramach państw Unii Europejskiej, na co nie zgadzało się m.in. PiS.

Referendum PiS. Kaczyński ujawnił pierwsze pytanie

Partia rządząca postanowiła jednak wykorzystać tę sposobność, by zapytać Polaków także o inne sprawy. Już wiadomo, że pytań referendalnych będzie więcej niż jedno. Pierwsze z nich ujawniono w piątek rano. Na nagraniu, które opublikowano w mediach społecznościowych, przedstawił je Jarosław Kaczyński.

"Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?" - tak brzmi to pytanie, które na wideo wypowiedział prezes PiS. "Dla nas decydujący jest zawsze głos zwykłych Polaków. Głos obcych polityków, w tym niemieckich, nie ma żadnego znaczenia - komentował, dodając, że "Niemcy chcą osadzić Donalda Tuska w Polsce, aby wyprzedawać wspólny majątek".

PiS wykorzystało też w swoim spocie fragment wywiadu, którego udzielił Radiu ZET ekonomista Bogusław Grabowski. Zarząd Eurozet wydał w tej sprawie oświadczenie. "Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu działaniu, gdyż narusza ono wizerunek Radia ZET jako niezależnego medium, które wobec polityki zawsze zachowuje bezstronność" - czytamy w komunikacie.

Miller: politycy PiS walczą o to, by pozostać na wolności

O referendum został w rozmowie z Wirtualną Polską Leszek Miller. Były premier zapewnił, że nie ma zamiaru w nim uczestniczyć jako obywatel. - Uważam to przedsięwzięcie za zbędne, pociągające za sobą dodatkowe koszty. To jest sztuczka wyborcza, którą PiS z premedytacją stosuje - powiedział.

Podkreślił, że idąc zagłosować w wyborach parlamentarnych będzie prosił o adnotację ws. referendum, by jego głos nie został sfałszowany. Zapytany, czy może dojść do potencjalnego fałszerstwa, odparł, że "to oczywiste".

PiS nie tylko walczy o zachowanie władzy politycznej, ale i o to, żeby pisowcy pozostali na wolności Leszek Miller

Przekonywał również, że same wybory do parlamentu nie będą uczciwe. - PiS dysponuje olbrzymim aparatem propagandowym, którym nikt inny nie dysponuje - podsumował były szef rządu, a obecnie eurodeputowany.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska