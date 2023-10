Tak Szydło zachęca do głosowania na PiS. "Zaciśnij zęby, to tylko cztery lata"

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się już w najbliższą niedzielę 15 października. Nic więc dziwnego, że politycy rywalizujących ugrupowań robią wszystko, by przekonać do siebie wyborców. Zarówno liderzy, jak i najważniejsze nazwiska każdej partii politycznej jeżdżą po kraju i zachęcają do postawienia krzyżyka w konkretnym miejscu.

Agitacja wyborcza, o jakiej słyszymy najczęściej skupia się wokół pokazywana swoich osiągnięć czy nagłaśniania pomysłów i obietnic, które zrealizuje się po wyborach. Jak się okazuje, są też politycy, którzy - z lepszym lub gorszym skutkiem - wyłamują się z tych schematów.

Szydło zachęca do głosowania. "Zamknij oczy, zaciśnij zęby i głosuj na PiS"

Przykład takiego działania dała we wtorek była premier Beata Szydło. W sieci pojawiło się nagranie z jednego ze spotkań reprezentantki Prawa i Sprawiedliwości, na którym opowiadała o swoich rozmowach z wyborcami, którzy nie są przekonani, na kogo oddać swój głos. Jak mówiła, zapytała jednej z takich osób "jak się żyje", na co ta miała odpowiedzieć, że "dobrze".

- No to zagłosuj, co ci szkodzi. No co ci szkodzi człowieku, to tylko cztery lata. Więc na te cztery lata spróbuj, zamknij oczy, zaciśnij zęby i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość - słyszymy na nagraniu.

Oglądaj

Beata Szydło w ten sposób przekonywała wyborców podczas wizyty w Skarżysku-Kamiennej w poniedziałek 9 listopada. Jednocześnie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zachęcała mieszkańców, by przeszli się po sąsiadach i zachęcali do głosowania.