Tak Tusk chce zreformować TVP. "Bez ustaw, w 24 godziny"

TVP przez ostatnie 8 lat przeszła długą drogę od telewizji publicznej po propagandową tubę rządu PiS. W środę podczas spotkania z sympatykami Donald Tusk nawiązał do Telewizji Polskiej, którą w ostatnich latach i miesiącach wielokrotnie krytykował za stronniczość i brak pluralizmu.

- Niezależnie od tego, co oni zrobili z telewizją publiczną, zamieniając ją w partyjną tubę, to telewizja publiczna jest nasza, nie ich. Nasza, czyli Polek i Polaków. Utrzymujemy ją po to, by mieć obiektywną prawdę, a nie partyjną propagandę - powiedział Donald Tusk.

Tusk zapowiada fundamentalne zmiany w TVP. "W 24 godziny"

Lider KO dodał: - Po wygranych wyborach i utworzeniu rządu będziemy potrzebowali dokładnie 24 godziny, żeby pisowska telewizja rządowa zamieniła się w publiczną. Trzymajcie mnie za słowo. Nie będę ujawniał szczegółów.

Tusk oświadczył, że opozycyjny rząd "nie będzie potrzebował ustawy, ani zgody prezydenta Dudy". - Mamy mechanizmy prawne, które z dnia na dzień przywrócą kontrolę społeczną telewizji publicznej. Telewizja publiczna po tym, gdy stanie się prawdziwie publiczna, bardzo dużo czasu poświęci na mówienie prawdy o rządach PiS-u - obiecał.

Były premier komentował: - A ci, o sprzeniewierzyli się konstytucji i konkretnym ustawom, bo mamy konkretne ustawy, które regulują, jak mają zachowywać się media publiczne, będą prawnie odpowiadać za to, co zrobili z mediami publicznymi. Bo oni okradli nas z pieniędzy publicznych i z prawd.

Środowa wypowiedź Tuska to kolejna obietnica polityka opozycji, że po przejęciu władzy bardzo szybko zostaną dokonane fundamentalne zmiany w TVP. Jednak przed 15 października nie ujawniają szczegółów.