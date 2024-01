Tak Tuska powitano w Pałacu, w sieci fala komentarzy. “Afront ze strony prezydenta"

Spotkanie Donalda Tuska z Andrzejem Dudą rozpoczęło się kilka minut po godz. 11. Politycy oficjalnie mają rozmawiać o zaplanowanej na najbliższe dni wizycie polskiego premiera w Kijowie, choć prawdopodobnie przedyskutowana zostanie również kwestia zmian w Prokuraturze Krajowej. Prezydent nie uznaje decyzji szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara, który odsunął od wykonywania obowiązków szefa PK Dariusza Barskiego, ponieważ według ministra został on powołany z naruszeniem przepisów.

Zanim spotkanie się rozpoczęło, doszło do sytuacji podobnej do tej, w której znalazł się niedawno Szymon Hołownia. Premier przyjechał punktualnie, ale musiał zaczekać przed drzwiami na prezydenta Andrzeja Dudę, który prawdopodobnie był wtedy jeszcze na wideokonferencji z Dariuszem Barskim. Donalda Tuska powitała w imieniu Andrzeja Dudy szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. - Jak wnioskuję z mowy ciała i tego, jak się rozglądają, raczej to jest rozmowa o pokoju, w którym się znajdują. Spoglądają na sufit, w tle widzimy portret Lecha Kaczyńskiego - relacjonowała prezenterka TVN24.

Tusk musiał czekać na Dudę

Po kilku minutach Duda wyszedł w końcu do Tuska, politycy uścisnęli sobie dłonie i zasiedli do stołu, aby fotoreporterzy mogli zrobić im zdjęcie. - Zdawkowe przywitanie - oceniła prezenterka TVN24. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy mówiących o tym, że prezydent dopuścił się afrontu wobec premiera, każąc mu czekać przed drzwiami. “Tusk przyjeżdża na czas, a Duda czyni mu wyraźny afront i każe czekać 6 minut. Kultura nie jest mocną stroną Dudy” - stwierdził jeden z użytkowników Twittera.

Nie zabrakło też krytycznych uwag pod adresem premiera. Przeciwnikom rządu nie spodobało się, że premier uśmiechnął się do prezydenta. Byli natomiast zadowoleni, że Tusk spotkał się z chłodnym przyjęciem Dudy.

Źródło: Radio ZET/TVN24