Tak Wąsik i Kamiński będą traktowani w więzieniu. Cela przejściowa i paczka raz w miesiącu

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik unikają zatrzymania przez policję, która otrzymała z sądu nakazowego zgodę na doprowadzenie byłych szefów CBA do odbywania kary więzienia. Politycy PiS zostali prawomocnie skazani na 2 lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. Wąsik i Kamiński przebywają od godz. 11 we wtorek w Pałacu Prezydenckim.

Służba Więzienna, która została przez PAP zapytana m.in. o warunki, w jakich będą przebywali byli ministrowie, jeśli zostaną doprowadzeni do zakładu karnego, przekazała, że nie udostępnia dziennikarzom informacji o konkretnych osadzonych. Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, skazanego lub ukaranego doprowadzonego do odbycia kary przyjmuje się do aresztu śledczego, w którym znajduje się orzeczenie oczekujące na wykonanie.

Wąsik i Kamiński trafią za kratki? Służba Więzienna opisuje, co ich czeka

- Po dostarczeniu przez policję osadzonego do odbycia kary sprawdzane są bardzo dokładanie dokumenty, które stanowią podstawę przyjęcia oraz tożsamość danej osoby. Skazany przekazuje do depozytu m.in. dokumenty, środki pieniężne, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, których nie może posiadać w celi np. telefon komórkowy - poinformował Zespół Prasowy Służby Więziennej.

Jak dodano, skazanego umieszcza się w celi przejściowej, na okres niezbędny, ale nie dłużej niż na 14 dni. W tym czasie przechodzi on wstępne badania lekarskie, zabiegi sanitarne i wstępne badania osobopoznawcze. Osadzony spotyka się m.in. z wychowawcą, a w razie potrzeby z psychologiem. Zostaje on również zapoznany z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym zakładu karnego.

Po przyjęciu skazany zostaje poinformowany o możliwości wystąpienia w czasie odbywania kary zagrożeń dla jego bezpieczeństwa. - Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Służba Więzienna ma obowiązek podejmowania niezbędnych działań mających na celu zapewnienie każdemu osadzonemu bezpieczeństwa, a osadzony ma obowiązek unikać zagrożeń i informować przełożonych o ewentualnych zagrożeniach dla swojego bezpieczeństwa - przekazano.

Służba Więzienna czeka na Kamińskiego i Wąsika

Po wstępnych badaniach skazany jest wstępnie kwalifikowany i kierowany do odpowiedniego rodzaju i typu zakładu karnego. - Kwalifikacji dokonuje komisja penitencjarna, czyli zespół doświadczonych funkcjonariuszy, którzy oceniają, jakiego zakładu karnego trafi osadzony. Przy kwalifikacji uwzględnia się między innymi: płeć, wiek, uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności czy stopień demoralizacji. Po dokonaniu kwalifikacji o rozmieszczeniu skazanych w konkretnej celi mieszkalnej decyduje wychowawca, który bierze pod uwagę kilka kryteriów, ale przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osadzonym - poinformował Zespół Prasowy SW.

Skazanemu zakwalifikowanemu do zakładu typu zamkniętego przysługują dwa widzenia z najbliższymi w miesiącu po jednej godzinie, które za zgoda dyrektora jednostki penitencjarnej mogą być połączone. Dodatkowo osadzonemu, który jest opiekunem prawnym dziecka do 15. roku życia, przysługuje dodatkowe widzenie.

- Każdy osadzony może kontaktować się z najbliższymi poprzez rozmowy telefoniczne co najmniej dwa razy w tygodniu. Może również korespondować listownie – w zakładzie karnym typu zamkniętego korespondencja podlega cenzurze za wyjątkiem korespondencji urzędowej, z adwokatem oraz instytucjami powołanymi do ochrony praw człowieka - zaznaczono.

Każdy skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie śledczym - jak poinformowała SW - otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i wieku skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych. Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie według wskazań lekarza.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Politycy PiS stracili mandat poselski

Osadzony ma prawo do otrzymania jednej paczki żywnościowej w miesiącu. Dodatkowo trzy razy w miesiącu osadzonemu przysługuje prawo do zakupów artykułów żywnościowych, higienicznych i dopuszczonych do sprzedaży w kantynie jednostki. Zakupy realizowane są w formie bezgotówkowej. Każdy osadzony ma założone subkonto, na które najbliżsi mogą przelewać środki finansowe lub na które wpływa wynagrodzenie za jego pracę.

Za zgodą dyrektora jednostki skazany może posiadać w celi dodatkowo sprzęt elektroniczny, za których użytkowanie ponosi opłatę zryczałtowaną w wysokości 15 zł miesięcznie. Wszystkim osobom pozbawionym wolności gwarantuje się również bezpłatne świadczenia zdrowotne i leki zgodnie z aktualnym stanem zdrowia pacjenta i zaleceniami lekarskimi.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub. roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. W związku z tym marszałek Sejmu wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów poselskich. W piątek szef Kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika. Najbliższe posiedzenia Sejmu zaplanowane były w dniach 10-12 stycznia.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował w poniedziałek, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tego samego dnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego.

