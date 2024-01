Mariusz Kamiński odbywa karę 2 lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Radomiu. Żona skazanego polityka PiS, Barbara Kamińska, skarżyła się w mediach, że w celi jej męża jest tak zimno, że musi on spać w kurtce. Służba Więzienia stwierdziła natomiast, że warunki mieszkalne są tam odpowiednie.

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który wszczął postępowanie, aby wyjaśnić, w jakich warunkach przebywa Kamiński oraz czy w związku z prowadzonym przez niego protestem głodowym jego życie jest zagrożone. W czwartek RPO opublikował wyniki przeprowadzonej kontroli.

RPO sprawdził warunki w aresztach w Warszawie-Grochowie i Radomiu

Pracownicy Zespołu ds. Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, po rozmowie z Mariuszem Kamińskim oraz dyrektorem aresztu oraz innymi pracownikami, a także po obejrzeli sali szpitalnej, w której umieszczono Kamińskiego, stwierdzili, że warunki pobytu w areszcie Mariusza Kamińskiego są bardzo dobre.

“Nadal prowadzi on protest głodowy. Stan jego zdrowia jest ściśle monitorowany przez służbę zdrowia, regularnie wykonywane są niezbędne badania. Dyrektor w oparciu o opinię lekarzy wystąpił do sądu penitencjarnego o zgodę na przymusowe żywienie skazanego. Sąd wyraził taką zgodę” - czytamy.

Pracownicy z biura RPO w środę skontrolowali też celę przejściową w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie, do której trafili Kamiński i Wąsik, zanim przewieziono ich do innych jednostek. “Weryfikowano zarzuty Mariusza Kamińskiego, że w celi, w której go umieszczono w tej jednostce, było zimno, a warunki tam panujące były niehumanitarne” - poinformowali pracownicy biura RPO. Ich ustalenia potwierdziły, że stan cel przejściowych jest w większości bardzo zły i wymagają one pilnego generalnego remontu, a osoby tam osadzone zgłaszały uwagi dotyczące warunków bytowych, w tym niskiej temperatury w celach.

Cela Mariusza Kamińskiego

W komunikacie RPO zaznaczono jednak, że dwuosobowa cela, w której był osadzony Mariusz Kamiński, jest w nieco lepszym stanie niż pozostałe wieloosobowe cele. “Niemniej jednak kącik sanitarny w tej celi ma bardzo małą powierzchnię, co nie pozwala na swobodne wykonywanie w nim czynności sanitarno-higienicznych. Jest zniszczony, podobnie jak znajdujące się w nim urządzenia sanitarne” - wskazali pracownicy biura RPO.

Już wcześniej RPO interweniował ws. warunków w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie. Przedstawiciele RPO 24-25 listopada 2022 roku sprawdzili jednostkę i ocenili, że panują tam złe warunki bytowe. “Organ ten podkreślił, że w jednostce sukcesywnie są przeprowadzane remonty cel mieszkalnych. Po dokonaniu wizytacji 17 stycznia 2024 r. należy stwierdzić, że działania podjęte przez SW w tym zakresie muszą być potraktowane jako pilne i RPO będzie o to wnioskował” - podsumował RPO.

Źródło: Radio ZET/RPO