Taka przyszłość czeka Dudę? Jego doradca jasno: "nie wyobrażam sobie tego"

Czy Andrzej Duda to "przyszły lider polskiej prawicy"? O to, czy widzi prezydenta w takiej roli, został zapytany w rozmowie z TVN24 jego doradca oraz szef Gabinetu Marcin Mastalerek. - To prawicy powinno zależeć, by odwoływać się do dziedzictwa prezydenta Dudy po jego prezydenturze - ocenił. Podkreślił jednak, że prezydent "nigdy nie był działaczem partyjnym".

Mastalerek o przyszłości Dudy. "Nie wyobrażam sobie"

- Działaczem partyjnym to byłem ja. Miałem funkcję, byłem szefem regionu, działałem w Komitecie Politycznym PiS, większość czasu spędzałem na Nowogrodzkiej (w warszawskiej siedzibie partii), a Andrzej Duda pracował nad ustawami i w Trybunale Konstytucyjnym - przypomniał.

Szef Gabinetu Prezydenta pytany, czy nominację na premiera dla Mateusza Morawieckiego należy czytać w kontekście postprezydenckich planów Andrzeja Dudy, odparł, że "nominację należy czytać tylko z dzisiejszej perspektywy i perspektywy tradycji polskiej i europejskiej".

Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Duda po kadencji był działaczem partyjnym i żeby przewodził prawicy. Nie. Myślę, że to po prostu niemożliwe. Ale wyobrażam sobie, że to prawicy - jestem tego pewien - będzie zależało na tym, żeby odwoływać się do jego dziedzictwa i żeby był bardzo ważną figurą - Marcin Mastalerek

Po raz kolejny odniósł się również do decyzji głowy państwa o powierzeniu w pierwszej kolejności misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. - Prezydent po trzech tygodniach podjął decyzję i wówczas nie było umowy koalicyjnej, a ta umowa koalicyjna, która została przedstawiona, to z całym szacunkiem, umowa o której można powiedzieć, że partie piszą, że każdy powinien być piękny, młody i bogaty – ocenił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Duda powierzył misję tworzenia rządu Morawieckiemu

W poniedziałek wieczorem prezydent formalnie powierzył misję tworzenia rządu dotychczasowym premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, od którego uprzednio przyjął dymisję. Podczas uroczystości prezydent wyraził nadzieję, że premier sformuje rząd i znajdzie większość w parlamencie, która go poprze.

W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Źródła: Radio ZET/PAP/TVN24