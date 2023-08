Takie pytanie w referendum pogrążyłoby PiS. "Spektakularne samobójstwo"

Równolegle z zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi PiS chce zorganizować ogólnokrajowe referendum. W dniach 11-14 sierpnia poznaliśmy cztery proponowane pytania, które rządzący ogłasza w specjalnych spotach. Brzmią one tak:

"Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?"

"Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?"

"Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?"

"Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?"

W każdym z nagrań, które publikowano w mediach społecznościowych, przedstawiciele obozu władzy uderzali w opozycję, zwłaszcza w PO i Donalda Tuska. Pojawiły się również wątki antyniemieckie i one mogą być w zdecydowanie większej liczbie obecne w kampanii wyborczej. Choć oczywiście nie były to jedyne tematy, o których spekulowało się w kontekście pytań referendalnych. W kuluarach mówiło się, że PiS chce zapytać Polaków m.in. o kwestię aborcji.

Przypomnijmy, że to właśnie zdominowany przez nominatów Zjednoczonej Prawicy Trybunał Konstytucyjny orzekł w październiku 2020 roku, że przeprowadzenie aborcji z powodu wad płodu jest niezgodne z konstytucją. Decyzja wywołała serię ogólnopolskich protestów w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Spowodowała też ogromne spadki sondażowe PiS, które od trzech lat nie jest w stanie powrócić na poziom 40 proc. poparcia, a więc ten, który pozwoliłby myśleć o utrzymaniu samodzielnej władzy.

Wirtualna Polska opublikowała sondaż autorstwa pracowni United Surveys, w którym zapytała Polaków o to, "czy wyrok TK, który ograniczył prawo do aborcji w Polsce z 2020 roku, ma wpływ na działanie lekarzy i funkcjonariuszy policji w sprawach związanych z aborcją". Aż 72,6 proc. badanych zgodziło się z tym stwierdzeniem. W przypadku wyborców opozycji było to aż 89 proc., ale i wśród zwolenników Zjednoczone Prawicy mamy do czynienie z wysokim współczynnikiem, bo aż 40 proc.

Aborcja jako temat referendum PiS? "Spektakularne samobójstwo"

Czy w takim razie PiS odważyłoby się "ruszać" tematy światopoglądowe, takie jak aborcja, w referendum? Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka na pewno nie, ponieważ - z perspektywy rządzących - w referendum powinny pojawić się zagadnienia, które mają "mobilizować te grupy społeczne, które decydowały o sukcesach PiS, które dziś choćby ze względów demograficznych są mniej liczne, które nie tak chętnie stawiają się przy urnach, a by się stawić, potrzebują dosyć mocnych stymulatorów".

Siłą rzeczy, każdy temat, który nie spełniałby tych kryteriów, byłby dysfunkcjonalny. [...] PiS na pewno przegrałoby referendum już nie tylko pytaniem o aborcję, ale jakimkolwiek pytaniem o kwestie światopoglądowe, jak np. relacje państwo-Kościół - tłumaczył w rozmowie z WP politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. I przypomniał "zapomniany dzisiaj epizod" sprzed kilku lat.

Andrzej Duda w poprzedniej kadencji przez pewien czas planował referendum konstytucyjne, które miało przygotować wielką zmianę ustawy zasadniczej. Z jakichś powodów to wszystko się rozmyło, w PiS nie wzbudziło specjalnego entuzjazmu. Odpowiedź jest bardzo prosta: to referendum wyleciałoby w powietrze na każdym pytaniu o kwestią światopoglądową, które na pewno zostałoby przez PiS przegrane prof. Rafał Chwedoruk

Dlaczego PiS nie chce pytać Polaków o aborcję w jesiennym referendum? - Byłoby to spektakularne samobójstwo. PiS właśnie za sprawą tematyki aborcyjnej gwałtownie straciło i tak niezbyt imponujące przyczółki wśród najmłodszych wyborców. Byłoby to także czynnikiem silnie mobilizującym osoby w średnim wieku przeciwko PiS - stwierdził ekspert.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska