- To przede wszystkim przedwyborcze przymierzanie się do list – tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie o napięcia w obozie władzy w opublikowanym w środę wywiadzie dla "Gazety Polskiej". Zaznaczył, że występuje też konkurencja osobista, co - jego zdaniem - nie jest dobrym zjawiskiem.