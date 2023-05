Prezydent Andrzej Duda - wraz z premierem Mateuszem Morawieckim - wygłosił w poniedziałek w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego specjalne przemówienia na okoliczność 19. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że nasz kraj jest członkiem UE od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

- Łezka w oku się kręci, jeśli się o tym pomyśli, że tyle czasu już minęło, kiedy jesteśmy częścią tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Unia Europejska, i jesteśmy rzeczywiście w pełnym aspekcie uczestnikami tej wielkiej europejskiej wolności, którą tak doskonale odczuwamy, a do której już bardzo często się przyzwyczailiśmy - powiedział prezydent. Dodał, że wyjazdy w ramach wspólnoty odbywają się bez paszportów, a "Polska już niewiele różni się nawet od tych najbogatszych krajów Unii".

Rocznica wejścia Polski do UE. Duda o celach polskiej prezydencji

Duda odniósł się również do faktu, że za 1,5 roku (w I półroczu 2025) Polska będzie przewodniczyć w Radzie Europejskiej. - To będzie bardzo ważny moment. Chcemy móc w tej Unii jak najwięcej załatwiać w interesie Polski. [...] Przygotowujemy się do tej prezydencji już dziś. Chcemy, by Polska funkcjonowała jak najlepiej - mówił, apelując, by postawione wówczas kwestie były ważne dla Polski. Przyznał, że razem z premierem długo zastanawiali się nad priorytetami w Polski podczas prezydencji.

- Jednym z absolutnie najważniejszych priorytetów naszych w czasie prezydencji dla Unii Europejskiej, dla Europy, będzie hasło zacieśnienia współpracy z USA, zacieśnienia więzi euroatlantyckich. Więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych - stwierdził i dodał, że chodzi o współpracę gospodarczą i w zakresie bezpieczeństwa. Przekazał, że o tym priorytecie razem z premierem poinformowali prezydenta Joe Bidena, gdy ten był z wizytą w Warszawie.

- Współdziałanie ze Stanami Zjednoczonymi ma dla nas znaczenie fundamentalne, także dla budowy naszego bezpieczeństwa - podkreślał polski prezydent i jako przykłady działania USA w zakresie bezpieczeństwa wymienił m.in. wsparcie dla Ukrainy, obecność wojsk w Polsce i wzmacnianie wschodniej flanki NATO, a także liczebność i doświadczenie amerykańskiej armii oraz znaczenie przemysłu zbrojeniowego.

"Ukraina i Mołdawia muszą znaleźć się w Unii"

- Jednym z głównych naszych priorytetów w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE będzie członkostwo Ukrainy i Mołdawii w UE - powiedział także prezydent. Jak zaznaczył, "jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi, dlatego patrzę także na państwa Bałkanów Zachodnich".

To są kraje, to są społeczeństwa, które czekają od kilkunastu lat, by stać się częścią europejskiej wspólnoty. [...] My z premierem doskonale wiemy, co to znaczy czekać długo. Co to znaczy pragnąć być częścią wolnego Zachodu, którego częścią w sensie politycznym dziś jesteśmy Andrzej Duda

Jak przyznał, "trzeba temu zadośćuczynić, dlatego uważam, że nie kto inny, tylko my - Polska powinniśmy twardo i bardzo mocno mówić: Trzeba wreszcie przyjąć ich do UE. Trzeba przyjąć państwa Bałkanów Zachodnich". - Dziś wymogiem historycznym chwili jest przyjęcie Ukrainy do UE i Mołdawii - podkreślił.

Przypomniał, że w lutym ubiegłego roku był inicjatorem listu prezydentów ws. przyjęcia jak najszybszego Ukrainy do UE, aby nadać Ukrainie status kandydata do UE. - Początkowo wielu w to nie wierzyło. Uważało, że to będzie długi proces, a okazało się w ciągu kilku miesięcy było to możliwe. Dziś Ukraina jest kandydatem. Będziemy czynili wszystko, aby Ukraina jak najszybciej stała się częścią UE - oznajmił Duda.

Duda: jednym z celów jest odbudowa Ukrainy

Wśród celów przyszłej polskiej prezydencji wymienił również odbudowę Ukrainy. Chcielibyśmy, by UE i byśmy my w UE tę odbudowę Ukrainy realizowali. Do tego są potrzebne fundusze, nie tylko współdziałanie nasze, ze wszystkimi naszymi partnerami w Unii Europejskiej, ale też też dobre nastawienie i dobre funkcjonowanie w tym kierunku instytucji europejskich - powiedział prezydent. Jak dodał, "to będzie nasz kolejny priorytet w Unii Europejskiej; trzecie najważniejsze hasło".

- Zawsze mówię, kiedy spotykam się z przybyszami z Ukrainy w naszym kraju lub kiedy jestem na Ukrainie: zobaczycie, pomożemy wam, wesprzemy was, jesteśmy razem, odbudujemy wasze państwo, odbudujemy Ukrainę piękniejszą niż ona była zanim napadli was Rosjanie - podkreślił, dodając, że "kto ma wesprzeć Ukrainę w tym procesie, jeśli nie Unia Europejska - jej wielki, bliski sąsiad". - Dlatego odbudowa Ukrainy i nasza partycypacja w tej odbudowie Ukrainy będzie naszym kolejnym priorytetem - podsumował.

Morawiecki: wróciliśmy do matecznika cywilizacji

- Wstępując do Unii Europejskiej, jednocześnie wróciliśmy do naszego matecznika cywilizacji. W tym sensie można rzec, że spełniła się pewna sprawiedliwość, dopełniła się pewna sprawiedliwość dziejowa i to, co Polsce od dawna należało się, zostało wtedy zrealizowane - powiedział z kolei Mateusz Morawiecki. Zdaniem premiera w kontekście UE i wyzwań, które się z nią wiążą współpraca i współdziałanie "jest absolutnie fundamentalne".

- Na poziomie politycznym widzimy bardzo wyraźnie, że te państwa UE, (...) które charakteryzują się ciągłością, mają dobry poziom współpracy między wszystkimi elementami (...) systemu sprawowania władzy, lepiej radzą sobie z realizacją fundamentalnych zadań związanych z transformacją gospodarki, z poprawą losu społeczeństwa, podniesieniem jakości życia, standardu życia wszystkich swoich obywateli - powiedział.

RadioZET.pl/PAP