Tede przyłapał Marka Suskiego. Dostarczał telewizor do celi Kamińskiego

Marek Suski dostarczył przebywającemu w areszcie Mariuszowi Kamińskiemu telewizor. Jako pierwszy informację tę podał w social mediach raper Tede, ale co ciekawe szybko potwierdził ją sam Suski. - Powinno to uzupełnić możliwość dostępu do informacji naszego ministra - przekonywał poseł PiS.