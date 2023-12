Tego Duda się nie spodziewał. "Zmian pod dyktando prezydenta nie będzie"

Andrzej Duda podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 mld zł na media publiczne. "Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" - uzasadnił. Zapowiedział, że po świętach złoży do Sejmu własny projekt, dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej.

Obiecany projekt 27 grudnia trafił do izby. Szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych poinformowała, że przedstawiciel kancelarii właśnie składa w Sejmie prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli ale bez 3 mld zł na nielegalnie przejętą telewizję publiczną.

Duda składa zapowiadany projekt. "Nie będzie Sejmu"

Prezydent wezwał wcześniej marszałków Sejmu i Senatu do "pilnego zwołania obrad obu Izb w celu rozpatrzenia i przyjęcia projektu jeszcze w tym roku." Jak się jednak okazuje, politycy koalicji rządzącej nie zamierzają spełnić apelu prezydenta.

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że "zmian w sejmowym kalendarzu pod dyktando prezydenta nie będzie". - Wszystko jest pod kontrolą. Nie będzie Sejmu, nie będzie żadnych prac nad tym, co zaproponuje prezydent. To nie on kreuje politykę finansową państwa, nie jest też od układania prac Sejmowi. Pieniądze na podwyżki są zapisane w budżecie na 2024 r., którego zawetować nie może - powiedział w rozmowie z "GW" jeden z wiceministrów rządu Donalda Tuska.

- Rząd ma sposoby na dotrzymanie zobowiązań, nie potrzebuje ustawy okołobudżetowej - tłumaczył polityk. Dodał, że po decyzji Andrzeja Dudy konieczna jest "zmiana sposobu realizacji", ale rząd zdąży z budżetem do końca stycznia.

Do sprawy odniósł się już marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Prezydenckie weto zostanie rozpatrzone przez Sejm. Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem przyjętym przez wszystkie siły polityczne. Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się zatem w dniach 10-11 stycznia 2024 r." - poinformował.

Po tym, jak prezydent ogłosił swoje weto dla ustawy okołobudżetowej na 2024 rok, na jego decyzję szybko zareagował premier Tusk. "Prezydenckie weto zabiera pieniądze nauczycielom przedszkolnym i początkującym, za to znosi »kominówkę«, czyli umożliwia nieograniczone podwyżki dla prezesów państwowych spółek i agencji" - napisał szef rządu. "Wstyd. Wesołych Świąt, Prezydencie. Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym" - napisał.

Źródło: Radio ZET/ Gazeta Wyborcza