Tego widzowie TVP się nie spodziewali. Od rana materiały uderzające w PiS

Wybory parlamentarne już 15 października. W końcówce kampanii wyborczej pojawiają się spoty promujące poszczególne komitety. Telewizja Polska ma ustawowy obowiązek zapewnić komitetom wyborczym możliwość nieodpłatnego rozpowszechniania swoich materiałów. Blok ogłoszeń wyborczych zawsze kończy się planszą ze słowami: "Odpowiedzialność za treść oraz jakość techniczną audycji wyborczych ponoszą Komitety Wyborcze". W piątek rano TVP wyemitowała niektóre z nich.

TVP emituje spoty. Część z nich krytykuje PiS

Na początku widzowie zobaczyli spoty Lewicy, Trzeciej Drogi, Bezpartyjnych Samorządowców oraz Polska Jest Jedna. Ten ostatni komitet - na czele którego stoi prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech - nie wystawił kandydatów we wszystkich okręgach.

Jego przedstawiciele są jednak zdania, że ich poparcie jest zaniżane w sondażach, a oni sami ignorowani w mediach. Piech powołał się m.in. na sytuację na Słowacji, gdzie między wynikami exit poll a ostatecznymi rezultatami wyborów różnica wynosiła nawet 6 pkt proc.

Z kolei spoty Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji w swojej treści bezpośrednio uderzały w PiS, co mogło być szokiem dla widzów TVP. Konwencja spotu KO przypomina serwis informacyjny. - Przerywamy program, by pokazać państwu ukrywaną przed wami prawdę. Tego tutaj nie zobaczycie, ale mówią o tym inne media - mówi prowadzący. Potem następuje wyliczenie problemów PiS: nieszczelność muru i utrata kontroli na granicy oraz "rzeka migrantów", która "wdziera się do Polski i zalewa Europę".

W wideo wymieniono również inne afery PiS: okradanie kontenerów PCK, afera respiratorowa, maseczkowa oraz rakieta w lesie pod Bydgoszczą, o której rząd informował pół roku po tym, jak trafiła do Polski. - Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz, by rozliczyć tę władzę - ogłasza na filmie Donald Tusk, podkreślając, że "może być normalnie".

Konfederacja o wydatkach państwa. "Nie łykaj wszystkiego jak pelikan"

Konfederacja w swoim spocie skupia się na wydatkach państwa: wysokości podatków i kosztach utrzymania administracji. Wyliczano też, że KPRM kosztuje Polaków "3 tys. zł na minutę", a do budżetu Unii Europejskiej wpłacamy "63 tys. zł na minutę". Konfederacja przekonuje, że w tym tempie "PiS zadłuża Polskę na 493 tys. zł na minutę". - Każda kolejna minuta rządów PiS to rocznie ponad 24 mld zł na administrację - takie sformułowanie pada w materiale prawicowej formacji.

- Nie łykaj wszystkiego jak pelikan, za to drukowanie pieniędzy zapłacisz ty, twoje dzieci i wnuk [...] PiS plus PO równa się drożyzna - mówi lektor w filmie, a słowa te okraszone są animacją, w której postacie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego (ucharakteryzowane na pacynki) licytują się na obietnice wyborcze.

PiS krytykuje Tuska. Co z referendum?

A co pojawiło się w spocie PiS? Oczywiście mocna krytyka opozycji, zwłaszcza Tuska. - Nie zasługuje na kolejną szansę - słyszymy. Rządzący krytykują lidera PO m.in. za to, że za jego rządów podwyższono wiek emerytalny i grożą, że znów się to stanie, gdy PO wróci do władzy.

Warto dodać, że w porannym piątkowym bloku wyemitowano również spoty odnoszące się do referendum, które zaplanowano równolegle z wyborami. Większość komitetów zachęcała do tego, żeby nie brać udziału w tym głosowaniu poprzez niepobranie karty referendalnej.