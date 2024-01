"Telewizja Kaczyńskiego" z problemami jeszcze przed powstaniem. "To jest utopia"

27 stycznia Jarosław Kaczyński zapowiedział powstanie dużej prywatnej telewizji, "która będzie wolna". - Jednym z elementów polityki Donalda Tuska jest zniszczenie w Polsce pluralizmu mediów. Polacy mają nie wiedzieć. Tak jak za czasów komunizmu. Dzisiaj mamy Telewizję Republika, ale ona nie wszędzie dociera - orzekł prezes PiS.

Okazuje się, że droga do utworzenia tego medium może być wyboista. W rozmowie z Wirtualną Polską osoby związane z PiS wyliczyły potencjalne koszty związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem stacji oraz przekazały, jakie nastroje panują w ugrupowaniu w związku z tym pomysłem.

Jarosław Kaczyński ogłosił plan stworzenia dużej telewizji

Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski politycy PiS nie wiedzą nic o postępach w tworzeniu nowej telewizji. - Pomysł krążył od miesięcy, ale nie sądzę, by coś nowego wydarzyło się w tej sprawie - przekazał jeden z informatorów. - Nie wróżę temu projektowi sukcesu - dodał drugi.

Słowa Kaczyńskiego miały nie spodobać się pracownikom Telewizji Republika, która gorąco przecież wspiera PiS. Wypowiedzi polityka, zgodnie z którą stacja "nie wszędzie dociera, no i ma bardzo niewielkie środki", próżno szukać na stronie internetowej Republiki.

Na start będą potrzebne ogromne pieniądze, a inwestorów brak

WP ustaliła, że PiS nie znalazło dotąd inwestora, który chciałby wcielić zapowiedź prezesa PiS w życie. Wewnętrzne wyliczenia mają oscylować w granicach 500 mln zł potrzebnych na początek, a następnie kosztach rzędu 100 mln zł rocznie, jeśli stacja miałaby być konkurencyjna na rynku. - Nie wiem, jak PiS sobie wyobraża, że znajdzie inwestora, który na telefon posłów PiS będzie naciskał na prezesa takiej stacji. Przecież to jest utopia - przekazał rozmówca portalu.

Kto stanie na czele telewizji PiS?

Z ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski wynika, że partia nie ma też chętnych osób do budowania nowej stacji. Jeszcze w grudniu władze PiS chciały, żeby w tej sprawie pomógł były prezes TVP Mateusz Matyszkowicz, jednak zainteresowanie po obu stronach zmalało. Został on zresztą w oczach wielu członków PiS zdrajcą po tym, jak wpuścił do swojego gabinetu Tomasza Syguta wskazanego w grudniu na nowego prezesa TVP, a następnie na dyrektora generalnego TVP w likwidacji.

- Ewentualnie przyjdzie na gotowe, ale nie sądzę, żeby chciał się poświęcić temu projektowi - oceniła sytuację Matyszkowicza jedna z osób, które zna kulisy negocjacji. W kręgach PiS krąży jednak żart, jakoby w nowej telewizji pojawił się Jacek Kurski. Pomysł ten nie podoba się jednak wszystkim w partii, a jeden z polityków przekazał nawet WP, że "kurszczyzna musi wreszcie odejść". - Tak nachalna propaganda na pewno nie przysporzy nam wyborców - przekazał dziennikarzom jeden z posłów.

Posłowie PiS nie chcą jawnie wypowiadać się na temat planów utworzenia nowego medium. Powód wyjaśnił Marek Suski. - W sytuacji, w jakiej jest Polska, a mamy antydemokratyczną władzę, podawanie jakichkolwiek informacji posłuży władzy do zniszczenia przedsięwzięcia w zarodku. Zatem zero informacji - przekazał Wirtualnej Polsce parlamentarzysta.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska