Ten sondaż da Kaczyńskiemu i Tuskowi do myślenia. Pokazuje duży problem

Wybory parlamentarne zaplanowane są na jesień, a publikowane w ostatnim czasie sondaże nie dają łatwej odpowiedzi na pytanie, co wydarzy się po tym, jak Polacy pójdą do urn. Od dłuższego czasu widać bowiem, że ani rządzący, ani opozycja nie mogą mówić o przewadze.

Sondaż. Wszystkim spada, tylko Lewicy rośnie

Z najnowszego sondażu, przeprowadzonego w dniach 29-30 lipca przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, wynika, że najlepszy rezultat w wyborach osiągnie Zjednoczona Prawica, czyli PiS wraz z koalicjantami. Formacja Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 32,9 proc. poparcia, co oznacza 0,5 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Druga w zestawieniu wciąż jest Koalicja Obywatelska pod przewodnictwem Donalda Tuska. 28,1 proc. to jednak o 0,4 pkt proc. mniej niż na początku lipca. Spadek zaliczyła także zamykają podium Konfederacja. Teraz ma 13,2 proc., czyli o 1,3 pkt proc. mniej niż ostatnio.

Do Sejmu swoich przedstawicieli wprowadziłyby również koalicja PSL i Polski 2050, czyli Trzecia Droga (10,6 proc. - spadek o 0,4 pkt proc.) oraz Lewica (8,8 proc. - wzrost o 1,9 pkt proc., co stanowi jedyny przykład progresu w tym notowaniu). Progu wyborczego nie przekroczyłaby zaś AGROunia z poparciem 0,6 proc. Z koeli 5,8 proc. ankietowanych nie wybrało żadnej z opcji.

Podział mandatów w Sejmie. Kto utworzy rząd?

A tak przedstawiałby się podział mandatów w nowym parlamencie, gdyby powyższe wyniki powtórzyły się w trakcie jesiennych wyborów:

PiS - 177

KO - 148

Konfederacja - 59

Trzecia Droga - 43

Lewica - 32

mniejszość niemiecka - 1

Co to oznacza? M.in. to, że PiS jest obecnie dalekie od utrzymania samodzielnej większości w następnej kadencji. Ale także opozycja demokratyczna (KO, Trzecia Droga, Lewica) może liczyć na 223 mandaty (ew. 224, jeśli licząc głosującego zwykle z opozycją posła mniejszości niemieckiej).

Gdyby PiS zawiązało koalicję z Konfederacją, miałaby ona większość, ale dość kruchą, bo dysponującą 236 mandatami. Wcale jednak nie jest powiedziane, czy skrajnie prawicowe ugrupowanie udzieliłoby poparcia rządzącym. Przy takim rozkładzie sił w Sejmie niewykluczone byłyby kolejne wybory, które mogłyby się odbyć kilka miesięcy po tych zaplanowany na jesień.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska