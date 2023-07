Sejm debatował w piątek m.in. nad projektem "Chrońmy dzieci". To projekt określany jako "obywatelski", dotyczący zmiany ustawy Prawo oświatowe. Opozycja nazywa go "lex Czarnek 3.0", podkreślając, że to trzecia próba wprowadzenia w polskim systemie oświaty zmian pod dyktando PiS oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

"Lex Czarnek 3.0" w Sejmie. Projekt trafi do komisji

Nowelizacja zabrania w przedszkolu oraz szkole podstawowej działalności stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z edukacją seksualną, choć sam Czarnek przekonuje, że chodzi jedynie o wyeliminowanie “seksualizacji”.

Pod projektem miało podpisać się 250 tys. osób. Czarnek, dziękując im podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie, stwierdził, że "widząc, co robią prezydenci miast PO w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i innych miastach, chcą ochronić swoje dzieci i chcą jednoznacznego zakazu demoralizacji i deprawacji dzieci".

Ostatecznie projekt został dzięki głosom większości sejmowej - głosowały tak PiS, Kukiz'15 i Konfederacja - skierowany do dalszych prac w Sejmie. Teraz trafi do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. Za odrzuceniem projektu głosowała większość opozycji.

Terlecki do Senyszyn: brzydzę się

Wcześniej w parlamencie odbyła się dyskusja na ten temat. Jedną z wypowiadających się była Joanna Senyszyn z Koła Lewicy Demokratycznej. - To na katechezie dochodzi do seksualizacji dzieci, opowiadania bajek, negowania naukowych faktów, przekazywania obsesji seksualnych kleru, nietolerancji wobec nieheteronormatywnych uczniów i dyskryminacji kobiet i ateistów - mówiła.

Stwierdziła również, że gdyby wnioskodawcom zależało na ochronie dzieci, to wystąpiliby o likwidację lekcji religii. - Tak czy inaczej, jest to projekt szkodliwy. I jest oburzające, że jest przedstawiany jako projekt obywatelski, bo naprawdę jest to trzecia wersja "lex Czarnek", którą, miejmy nadzieję, odrzuci prezydent, gdyby doszło do haniebnego jej uchwalenia w Sejmie - stwierdziła.

Po wystąpieniu posłanka położyła kartkę na biurku prowadzącego obrady wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Ten odpowiedział w nieszczególnie uprzejmy sposób. - Ach, Boże święty. Brzydzę się wziąć do ręki tę kartkę - powiedział.

RadioZET.pl/PAP/Twitter