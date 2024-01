"To byłby jakiś skrajny cynizm". Hołownia komentuje decyzję prezydenta

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaznaczył, że postępowanie będzie przeprowadzone w "trybie prezydenckim". Zwrócił się też do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

Marszałek Szymon Hołownia skomentował, że jest to dobra decyzja prezydenta, deeskalująca spór. Jednocześnie podkreślił, że prezydent skorzystał z dłuższej procedury, czego - jak dodał - nie rozumie.

Szymon Hołownia komentuje decyzję prezydenta ws. Kamińskiego i Wąsika

- Prezydent nie zastosował ułaskawienia prezydenckiego z art. 139 (Konstytucji) które mogłoby skończyć się tym, że panowie nawet wczoraj by wyszli z zakładu karnego i to było w jego mocy, tylko zdecydował się na ścieżkę z Kodeksu postępowania karnego, która jest długa i potrafi trwać nawet pół roku, bo to jest pisanie opinii przez kolejne sądy, przesyłanie ich przez Prokuratora Generalnego. Na koniec prezydent i tak robi, co chce, bo nie jest związany tymi opiniami. Natomiast można to było zrobić szybciej i bardziej efektywnie - powiedział.

- Z mojej perspektywy jasne jest, że prezydent uznał wyrok, więc uznał też fakt, że panowie nie pełnią już mandatów poselskich - dodał Hołownia. Marszałek Sejmu został też zapytany, czy prezydent postanowił przerzucić odpowiedzialność na Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, apelując do niego o szybkie pochylenie się nad wnioskiem o zwolnienie obu polityków z aresztu.

- Muszą stać za tym jakieś argumenty prawne, których prezydent jeszcze nie przedstawił, może przedstawi, bo ludzkich ja nie widzę. Jeśli ktoś angażuje swój autorytet głowy państwa, by walczyć o swoich przyjaciół, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu i ma w ręku klucz, który otwiera tę celę, ale odkłada go na półkę, [...] to jeżeli miałbym zakładać, że to się stało z powodu jakichś korzyści politycznych, to byłby jakiś skrajny cynizm - ocenił Hołownia.

Na pytanie, czy Prokurator Generalny powinien zdecydować, żeby politycy PiS wyszli z aresztu, Hołownia odrzekł, że decyzja należy do Adama Bodnara. - Rozumiem, że musi zasięgnąć opinii. [...] Zakładam, że to nie będzie się działo z sekundy na sekundę - powiedział marszałek Sejmu.

Źródło: Radio ZET/ PAP/ TVN 24