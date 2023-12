To czeka Kamińskiego i Wąsika? Minister opisuje następne kroki

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w wyniku prawomocnego wyroku sądu stracili mandaty poselskie. Politycy PiS zostali skazani na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień przy badaniu tzw. afery gruntowej w 2006 roku. Postanowienie w tej sprawie przed Świętami podpisał marszałek Sejmu. B. szef CBA i MSWiA oraz jego zastępca na obu tych stanowiskach nie uznają tej decyzji i zapowiedzieli odwołanie się od postanowienia Szymona Hołowni.

W czwartek pojawili się na obradach sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gdzie uczestniczyli w dyskusji i w głosowaniu. - Jesteśmy w pracy - tłumaczyli dziennikarzom. Na razie obaj czekają na decyzję sądu, który ma rozpatrzyć złożony przez ich obrońcę wniosek o umorzenie postępowania w sprawie ich osadzenia ze względu na ułaskawienie ich przez prezydenta w 2015 roku.

Co z Kamińskim i Wąsikiem? Bodnar opisał kolejne kroki

Jaki teraz czeka ich los? Do tego m.in. odniósł się w rozmowie z Radiem ZET Adam Bodnar. Zwrócił uwagę na "wątpliwość proceduralną" związaną z tym, która izba Sądu Najwyższego powinna rozpatrywać tę sprawę.

Zdaniem ministra sprawiedliwości powinna to być Izba Pracy, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ponieważ wtedy "narażamy się na zarzut, że izba działa wadliwie, ze względu na wyroki trybunału w Luksemburgu".

Bodnar skomentował także incydent z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Obecni na nim Kamiński i Wąsik odmówili przyjęcia z rąk przedstawiciela Kancelarii Sejmu pisma ws. wygaszenia mandatów poselskich. Sytuacja widoczna jest na poniższym nagraniu.

- Wygaszenie mandatów jest absolutnie skuteczne - powiedział. Zaznaczył, że czynność wręczenia postawień o wygaszeniu mandatów miała się odbyć w czwartek. - Wręczenie nie musi być dokonane, bo to czynność skuteczna. Wszystkie decyzje w tym zakresie należą do marszałka Hołowni i to on będzie miał władzę, by upoważnić do określonych czynności Straż Marszałkowską - dodał, mając na myśli m.in. odebranie możliwości elektronicznego głosowania czy wprowadzenie dwóch nowych posłów.

Nie chciał jednoznacznie ocenić, czy Kamiński i Wąsik pójdą do więzienia. Przypomniał jednocześnie, że Andrzej Duda może ich ułaskawić, gdyż grudniowy wyrok jest prawomocny. - Jeśli to się nie stanie, to pierwsze ułaskawienie - z roku 2015 - jest niezgodne z prawem i nie miało skutków prawnych, więc wyrok kary pozbawienia wolności będzie musiał być wykonany - podsumował szef resortu sprawiedliwości.

Źródło: Radio ZET