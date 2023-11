"To jest łamanie prawa. Ktoś wpuszcza Szymona Hołownię w maliny"

Marek Suski w programie "Gość Radia ZET" stwierdził, że "ktoś wpuszcza marszałka Sejmu w maliny". W tych słowach odniósł się do zachowania Szymona Hołowni, który nie dopuścił części ministrów do głosu na sali sejmowej poza kolejnością. - On może nie zdaje sobie sprawy, że łamanie regulaminu to jest łamanie prawa - dodał.