Nowy przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej, powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że TVP i Polskie Radio wymagają licznych zmian. Jedną z nich jest odmienny niż do tej pory model finansowania.

Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z polityką kulturalną i informacyjną państwa, rozwojem kultury oraz sztuki czy ochroną dziedzictwa kulturalnego, prasy, radia i telewizji.

TVP może stracić miliardy. „Zadłużanie nie powinno być kontynuowane”

W ustawie budżetowej na 2023 rok TVP oraz Polskie Radio otrzymały łącznie 2,7 mld zł ze względu na „utracone wpływy abonamentowe”. Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych (powołanej dzięki staraniom Prawa i Sprawiedliwości) uważa jednak, że to za mało. Podczas posiedzenia organu uznano, że kwota rekompensaty musi zostać zwiększona do 3,03 mld zł (byłoby to rekordowe dofinansowanie dla TVP).

Innego zdania jest Bogdan Zdrojewski, który mówi Wirtualnym Mediom: - Mamy pełne przekonanie, że dalsze zadłużanie, bo to są obligacje, nie powinno być kontynuowane. Będziemy wracać do innego sposobu finansowania mediów publicznych, zdecydowanie bardziej racjonalnego i oszczędnego. Przewodniczący sejmowej komisji nie zdradza na razie szczegółów pomysłu, podkreślając, że bez budżetu do pracy inicjatywa pozostaje w sferze dywagacji.

To koniec abonamentu RTV? Nowe plany finansowania TVP i Polskiego Radia

Bogdan Zdrojewski wyjaśnia, że „strategię przywracania telewizji publiczności” będzie ustalać dwóch ministrów: skarbu i kultury. Komisja zastanawia się zatem nad ścieżkami, które może obrać.

- Jest kilka scenariuszy, jak to zrobić. Może to być postawienie części albo całości spółki w stan likwidacji. Od razu powiem: nie oznacza to likwidacji Telewizji Polskiej. Jest możliwość szukania prokurenta czy też komisarza, nie tylko likwidatora. Są też pomysły, żeby zrobić to w drodze ustawy, ale wtedy zagrożeniem jest weto prezydenta – tłumaczy nowy przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Zdrojewski nie ukrywa, że jest zwolennikiem likwidacji abonamentu RTV. Ten sposób finansowania określa jako anachroniczny, niesprawiedliwy, nieskuteczny i przynoszący wątpliwe dochody. - Z telewizji czy radia korzystają praktycznie wszyscy, a płacą na to nieliczni. Utrzymanie abonamentu w dotychczasowej formie jest mało prawdopodobne. Powinniśmy jednak znaleźć inne sposoby finansowania, aby utrzymać ten fragment mediów publicznych, który traktowany jest jako ważny i który powinien pozostać – podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej.

Źródło: Radio ZET/wirtualnemedia.pl