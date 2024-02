"To nie Fight Club". Hołownia reaguje na awanturę w Sejmie

W piątek obrady Sejmu rozpoczęły się od dyskusji na temat ogólnopolskiego protestu rolników. Robert Telus, były minister rolnictwa, stwierdził, że jego ugrupowanie sprzeciwia się "lewackiej polityce klimatycznej". - Wnoszę wniosek o odroczenie, żeby Donald Tusk wrócił i zajął się polskim rolnictwem. Rolnictwo jest zabijane, a pomocy ze strony polskiego rządu nie ma - mówił.

"Doprowadziliście do tego, że do Polski mogło wjechać wszystko"

Dyskusja na temat protestu rolników była dopiero początkiem awantury, który rozpętała się na sali plenarnej. Zaraz po Telusie na mównicę wszedł Michał Kołodziejczak. Polityk KO powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość chce dzielić naród, stwierdził też, że posłowie ugrupowania "nie są patriotami".

- Wasze działania w rolnictwie doprowadziły do tego, że do Polski mogło wjechać wszystko - powiedział. Jednocześnie obwinił prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który - jak stwierdził Kołodziejczak - odpowiada za brak kontroli cukru na granicy.

Burza w Sejmie. Mocne oskarżenia w stronę Kołodziejczaka

Prawdziwa burza rozpętała się po wypowiedzi posła PiS Sebastiana Łukasiewicza. Polityk stwierdził, że jest w posiadaniu dowodów na to, że Kołodziejczak zastraszył rolniczkę z Podlasia. - Mało tego, pan Michał Kołodziejczak wysłał do domu Julity Olszewszskiej osiłków, silnych ludzi, którzy kazali jej usunąć z internetu film, który osiągnął trzy miliony zasięgu - powiedział.

Te słowa nie pozostały bez reakcji wiceministra rolnictwa. Kołodziejczak wrócił na mównicę i powiedział, że "to jest kłamstwo i pomówienie". - Może pan sobie kłamać, prawdy nie zakłamiecie - powiedział Kołodziejczak. Stwierdził też, że z posłem PiS "spotka się w sądzie".

Kołodziejczak spiął się z Łukasiewiczem. To nie jest "Fight Club"

Kołodziejczak zszedł z mównicy i wrócił na swoje miejsce. Chwilę później podszedł jednak do ław PiS i wszedł w ostrą dyskusję z Łukasiewiczem. Wokół panów szybko zaczęli zbierać się parlamentarzyści opozycji - na czele z Markiem Suskim.

Na wszystko zareagował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Pan poseł Kołodziejczak czuje się pomówiony i powinien zareagować wnioskiem do Komisji Etyki - powiedział. Dodał, że Sejm to nie miejsce na bójki i szarpaniny, jak stwierdził: - To nie jest "Fight Club", to Sejm Rzeczpospolitej Polskiej".

Źródło: Radio ZET