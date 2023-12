"To nie ja", polityk tłumaczy kompromitujący wpis. Internauci bezlitośni. "Agent Smirnoff?"

Politycy związani z Konfederacją nieustanie szokują opinię społeczną. Najgłośniejszym wydarzeniem ostatnich dni, które opisywały nie tylko polskie, ale też światowe media, był "popis" Grzegorza Brauna, który chwycił za gaśnicę i rozpylił proszek, gasząc rozpalone w Sejmie świece chanukowe.

Braun szaleje z gaśnicą. Ćwięka straszy zamachem bombowym

Grzegorza Brauna spotkały spore konsekwencje. Prezydium Sejmu ukarało go najwyższą możliwą karą. Kroki podjęła również Konfederacja, która zawiesiła go w prawach członka i zakazała wystąpień z mównicy. Na tym jednak może się nie skończyć, ponieważ sprawę bada prokuratura.

Po szokującym "występie" Brauna zapadła decyzja o powtórzeniu uroczystości chanukowych w Sejmie. Te zapowiedziano na czwartek na godzinę 16:00. Po ogłoszeniu tej informacji, w mediach społecznościowych pojawił się niepokojący wpis. Na twitterowym koncie Jacka Ćwięka, członka Konfederacji Korony Polskiej, mogliśmy przeczytać, że " w czwartek w Sejmie wybuchnie bomba, a menora chanukowa wyleci w powietrze".

W związku z zagrożeniem Kancelaria Sejmu wydała w czwartek specjalny komunikat. "Odpowiednie służby, w tym Straż Marszałkowska, sprawdzają wszystkie sygnały związane z bezpieczeństwem dzisiejszej uroczystości menory chanukowej w Parlamencie" - przekazano.

Ćwięka tłumaczy. Mówił o ataku hakerskim

Jacek Ćwięka odniósł się do zamieszczonych w mediach społecznościowych gróźb. Polityk opublikował nagranie, w którym tłumaczy, że to nie on jest autorem wpisu. Wyjaśnił, że doszło do włamania na jego konto i przejęcia profilu. Zapewniał, że sprawa trafiła już na policję, która sprawdzi, jak mogło do tego dojść i kto jest za to odpowiedzialny. - Nie mam z tym nic wspólnego. Moje konto zostało zablokowane, więc nie mogę nawet napisać, że to nie ja. Wygląda na to, że ktoś chce zniszczyć Konfederację - mówił na nagraniu.

Internauci nie mieli litości. "Czyżby rosyjski agent Smirnoff?"

W tłumaczenia polityka wiary nie dała część internautów, którzy żartowali z jego tłumaczeń. "Czyżby rosyjski agent Smirnoff i brytyjski agent John Walker?" - pytał jeden z komentujących. Inna z internautek napisała: "Żeby nie wcześniejsze wpisy, może bym uwierzyła. Z drugiej strony - do kompromitacji partii kradnie się konto kogoś z liderów. Jakiś haker melepeta".

Do tematu odniosła się również rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Przekazała, że "Pan Jacek Ćwięka nie jest działaczem Konfederacji oraz został wykluczony z Korony Polskiej Grzegorza Brauna". - Nie ma żadnych związków z Konfederacją. Sprawą jego wpisów powinny zająć się organy ścigania - mówiła.

Źródło: Radio ZET/Twitter