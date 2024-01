To nie koniec problemów Kamińskiego i Wąsika. Niedługo mogą usłyszeć kolejne zarzuty

Postępowanie dotyczy uzyskania dostępu do telefonu Krzysztofa Brejzy w 2019 roku, gdy był on szefem sztabu KO podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Brejza i jego żona złożyli doniesienie do prokuratury w 2021 roku. - Śledztwo zostało wszczęte dwa lata temu, mam status pokrzywdzonego, natomiast w mojej ocenie prokurator nie był zbytnio aktywny - przekazał WP europoseł.

- Składałem szereg wniosków dowodowych, które można było zacząć weryfikować. Miałem wrażenie, że hamowano śledztwo, aby nie otwierać worka zawierającego wiele przestępstw. Nadchodzi czas, że to wszystko się wysypie - dodał.

Krzysztof Brejza pytany przez WP o możliwą rolę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w aferze Pegasusa odparł, że to oni nadzorowali służby, które dysponowały szpiegowskim oprogramowaniem i stosowały je wobec opozycji.

Kolejne problemy Kamińskiego i Wąsika

- Ostatecznie to oni mogą odpowiadać za szereg nielegalnych działań, jakie zostały podjęte przeciwko mnie. Z mojego telefonu ściągnięto 80 tys. wiadomości, następnie dokładano tam fałszywe treści i to trafiało do propagandystów rządowych mediów. Wygrałem z TVP kilka procesów. Natomiast mam nadzieje, że prokuratura i komisja śledcza zaczną wyjaśniać udział służb i nadzorujących je polityków - przekazał Brejza w rozmowie z Wirtualną Polską.

17 stycznia Sejm powołał komisję śledczą, która ma wyjaśnić okoliczności afery Pegasusa. Kamiński i Wąsik to pierwsi kandydaci do przesłuchań, a Krzysztof Brejza jest jednym z głównych pokrzywdzonych. W CBA nadano mu nawet kryptonim "Grzechotnik", który miał nawiązywać do tego, że Brejza był wielkim rywalem PiS.

Będzie więcej zarzutów?

Prawniczka Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, która przez kilka tygodni kierowała kampanią Andrzeja Dudy, gdy prezydent walczył o reelekcję, odradzała mu ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika właśnie dlatego, że i tak niebawem mogą pojawić się wobec nich kolejne zarzuty. W rozmowie z WP sugerowała, że nie koniec prawnych problemów tych polityków, tym bardziej że były agent CBA Tomasz Kaczmarek zdradził kulisy swojej pracy z czasów, gdy jego przełożonymi byli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Wyjawił, że ich celem było zniszczenie przeciwników.

"Agent Tomek" wspominał, że na zlecenie Wąsika, sporządzał dokumenty "aby wytworzyć przeświadczenie, że dom w Kazimierzu Dolnym mógłby w jakiś sposób nielegalny należeć do małżeństwa Kwaśniewskich". Mówił też o nagradzaniu funkcjonariuszy CBA organizowanymi przez Kamińskiego i Wąsika wyjazdami do domów publicznych w Wiedniu.

Członkowie zespołu ds. rozliczeń rządów PiS, którym kieruje Romana Giertych, złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nadużyciem uprawnień przez byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska