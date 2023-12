Tematem głównym "7. Dnia Tygodnia w Radiu ZET" był spór wokół zmian w mediach publicznych. PiS niezmiennie przekonuje, że minister kultury uruchomił lawinę zdarzeń, w których doszło do złamania prawa.

- Większość sejmowa ma prawo uchwalać takie ustawy, jakie chce, ale zmiany w mediach państwowych muszą być wprowadzane z poszanowaniem ustaw i konstytucji. Uchwała Sejmu to akt woli, zmiany nie mogą być robione na rympał. Można dyskutować o wszelkich zmianach, ale to nie może być robione na zasadzie "gwałtu na prawie" – powiedział europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Zmiany w TVP. Ozdoba starł się z Zandbergiem

- TVP wiele razy nam się nie podobała. Sam pisałem do KRRiT skargę jeżeli chodzi o Polskie Radio. Teraz władza wykonawcza przekroczyła swoje uprawnienia – powiedział w 7. Dniu Tygodnia w Radiu ZET poseł PiS Jacek Ozdoba. Powołał się przy tym na opinię prof. Ryszarda Piotrowskiego, który kwestionuje zgodność z prawem przeprowadzanych zmian w mediach publicznych. Zdumiał tą deklaracją prowadzącego

Adrian Zandberg z Nowej Lewicy stwierdził wprost, że w TVP „lał się ściek” i „nie powinien on płynąć dalej”, mając na myśli wszelkie „atakowanie mniejszości”. Przyznał, że jego stanowisko co do zmian w TVP jest bliskie temu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Istotą rzeczy jest to, że mamy coś wspólnego. Mamy TVP, na które zrzucają się wyborcy Razem, Agrounii, Suwerennej Polski, PSL albo ci, którzy nie lubią żadnej formacji – mówił.

- Działania ministra kultury nie były eleganckie, ale TVP nie była ani publiczna, ani elegancka. Były inne metody, ze zmianą Rady Mediów Narodowych, ale uznajemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że RMN konstytucyjna nie jest. Minister Sienkiewicz wybrał, co wybrał, będzie za to oceniany – powiedział poseł Marek Sawicki z PSL-Trzeciej Drogi.

Źródło: Radio ZET