To on stoi za sukcesem Mentzena. „To jego zemsta na Korwinie”

Konfederacja od tygodni może już być nazywana trzecią siłą polityczną. Najniższy stopień podium i dwucyfrowy wynik notuje praktycznie w każdym sondażu. Jak istotną rolę może w następnej kadencji pełnić formacja Janusza Korwina-Mikkego, Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka? I co się tak naprawdę kryje za tym zjawiskiem?

"Chłopcy" idą po wolność?

Częściowo na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET „Machina Władzy”. Jego gościem był Marcin Kącki – dziennikarz, reporter „Gazety Wyborczej”, autor książki „Chłopcy. Idą po Polskę”. To pierwsza na gruncie krajowego reportażu próba syntetycznego ujęcia środowiska polskiej prawicy niezwiązanej z PiS. Kącki skupił się w swojej opowieści przede wszystkim na „wolnościowej” gałęzi Konfederacji, czyli tzw. korwinistach.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z MARCINEM KĄCKIM

- Tytułowi „chłopcy” idą po władzę, ale też wolność. Tylko, że wolność pojmowaną po chłopięcemu. Bo tak naprawdę wszyscy, od zarania dziejów, gdy człowiek wyszedł z jaskini, dążymy do jakiejś wolności. I oni także, tylko specyficznie ją pojmują. Jedni jako wolność od obowiązków domowych – w kuchni powinna siedzieć moja kobieta, a ja np. mogę być wtedy w barze. Wolność od zapinania pasów w aucie. Wolność polegająca na tym, że wybuduję sobie na działce 100-metrową wieżę, choćby miała wszystkim innym zasłaniać las. Jest to w zasadzie wolność, która oznacza moje szczęście – tłumaczył.

Nawiązał tu do filozofii obiektywizmu XX-wiecznej pisarki Ayn Rand, której dzieła stanowią Biblię korwinistów. - Emigrantka z ZSRR, która trafiła do USA. Kraju, w którym nie trzeba przepraszać za swój talent i pieniądze. W którym nie ma właściwie żadnych ograniczeń poza specyficzną moralnością. Ale skoro granice moralności wyznacza tam macający kobiety Donald Trump, to w zasadzie wolno wszystko – wyjaśniał.

Korwin-Mikke? "Może sobie pozwolić w zasadzie na wszystko"

Janusz Korwin-Mikke to postać, której poświęcono w książce i w rozmowie sporo miejsca. Kącki wspomina o wielu rozmowach z guru „korwinizmu” jako formacji ideowej, o jego „fascynującym życiorysie”, na który składa się: pogmatwana i odznaczająca się pokręconą chronologią historia wszystkich partii politycznych Korwina-Mikkego i zmian ich kierownictwa, jego życie miłosne, a także niezwykły wątek ratowania Żydów. To ostatnie miało być udziałem ojca polityka, a on sam „bardzo niechętnie o tym wspomina” i „nie jest zadowolony, że to zostało ujawnione”, bo „kłóci się to z jego wypowiedziami i poglądami”. A wszystko dzięki błędnemu zapisowi nazwiska.

Dziennikarz podkreślił, że Korwin-Mikke może sobie „pozwolić w zasadzie na wszystko”, a to dzięki sięgającemu 10 mln złotych majątkowi. Składają się na niego głównie nieruchomości – odzyskany spadek rodzinny, a także te, w które kiedyś zainwestował. - Może robić, co chce, hajlować, rzucać ksenofobiczne i seksistowskie teksty, odpalać ten słynny „protokół 1 proc”. Niezależność finansowa daje właśnie ogromną wolność – powiedział Kącki.

Zestawił ten fakt z wieloma młodymi działaczami najpierw Unii Polityki Realnej, a potem partii KORWiN, których często „nie było stać nawet na autobusy, żeby dojeżdżać na konwencje”. Wspomniał też o działaniach, które aktywy partyjne podejmowały przed każdymi wyborami, by „schować Korwina” i nie dopuścić do rzucenia przez niego w etat jakiejś kontrowersyjnej, obraźliwej i skandalicznej wypowiedzi (na temat kobiet, Żydów czy osób z niepełnosprawnościami), która zniweczyłaby cały wysiłek, a poparcie społeczne zredukowała do 1-2 proc. - On nawet, jeśli w jakichś fragmentach mówi coś rozsądnego, to oglądając jego wystąpienia albo debaty z jego udziałem, czekałem tylko na moment, w którym postawi nogę nad przepaścią – skwitował.

Kto popiera Konfederację? Np. incele i przedsiębiorcy opuszczeni przez PO

Kącki wspomina też w książce o części wyborców Konfederacji. Wśród nich wyróżnia m.in. inceli (ang. involuntary celibacy – „mimowolny celibat”). To środowisko młodych mężczyzn, którzy – jak ich definiuje – „uważają, że seks jest niesprawiedliwie redystrybuowany”. - W skrócie: to chłopacy, którzy siedzą w domu, grają w gry i są wściekli, bo uważają, że kobiety lecą tylko na pięknych i bogatych facetów, a dla nich już nic nie zostaje – opisywał.

To jest bardzo duża i ignorowana grupa społeczna. Poziom frustracji, agresji i lęków jest już tak duży, że przestaje być jedynie piwnicznym memem o kucach, którzy sobie sami dogadzają przed komputerami i hejtują lewicą, a jest siłą polityczną, ma jakiś poziom sprawczości Marcin Kącki

Zwrócił uwagę, że zarówno lewica, jak i prawica nie wiedzą, co z tą grupą zrobić, a np. w USA problem jest tak duży, że „właściwie każda strzelanina, której sprawcą jest młody, biały mężczyzna, poprzedzona jest dramatycznym listem, w którym napastnik oskarża kobiety o swoje życiowe porażki”.

- Konfederacja to bardzo szeroki ruch. Mamy tych inceli, ale też np. drobnych, średnich przedsiębiorców, opuszczonych przez PO i inne partie, a jednocześnie coraz bardziej nękanych przez PiS, które dokręca śrubę fiskalizmu. I nagle wchodzi obecny lider Konfederacji Sławomir Mentzen i mówi do nich: „dam wam pieniądze, grilla, ślad węglowy i piwa tyle, że się w nim utopicie”. Dla nich to jest świetna oferta: prosta, memiczna, w youtuberskim stylu. Przemawia to do nich – mówił. - Ma też Mentzen umiejętność tzw. orania, zwłaszcza „lewaków”, a po tej stronie sceny politycznej za coś takiego od razu dostaje się bonus – mówił.

Kto stoi za Mentzenem? "To jest zemsta na Korwinie"

Sam Mentzen pojawia się dopiero w końcówce książki. Przez większą część jej drugie połowy (pierwszą zajmuje przede wszystkim historia życia Korwina) czytelnik zastanawia się bowiem, kto przejmie schedę po Korwinie. Pojawiają się różne postacie, jak np. Konrad Berkowicz, Dobromir Sośnierz czy Artur Dziambor. Rozgrywkę tę wygrywa jednak doradca podatkowy z Torunia, dziś znany przede wszystkim z organizowania eventów pod hasłem „Piwo z Mentzenem” oraz tzw. piątki Mentzena, czyli zestawu postulatów, którego – jego zdaniem – elektorat Konfederacji domaga się najbardziej [„nie chcemy gejów, Żydów, aborcji, podatków i UE – red.].

Szarą eminencją tej historii wcale nie jest jednak Mentzen, a Przemysław Wipler. Ten były poseł PiS, a jednocześnie zadeklarowany wolnorynkowiec, to człowiek, który niejako stoi za obecnym szefem Nowej Nadziei. I zdaniem Kąckiego chodzi o „jego zemstę na Korwinie” za to, że ten wyrzucił go kiedyś z partii KORWiN. Dziennikarz przytoczył w swoim dziele scenę z konwencji Konfederacji, na której zaprezentowano zarówno nowego przewodniczącego (Mentzena), jak i nową nazwę KORWiN-a (Nowa Nadzieja).

- W książce jest scena, w której Korwin podczas jego przemówienia wychodzi do toalety, a ja za nim. Stoimy sobie przy pisuarach i on opowiada mi coś, co sprawia, że w tym zakończeniu jest coś smutnego. Oczywiście, nie namawiam, żeby teraz czytelnicy wzruszali się nad losem Korwina. Ale jest w tym coś przygnębiającego, że facet przez ponad 40 lat próbuje dojść do władzy, zostać zauważonym. A w gruncie rzeczy w momencie, gdy już kuśtyka o lasce i zasypia na posiedzeniach Sejmu, to ta władza jest bardzo blisko, a on jest nieco na uboczu – stwierdził. - Ale jak znamy Korwina, to on na pewno jeszcze coś wywinie – uśmiechnął się.

"Narkotyk władzy"

Wipler po różnych historiach w PiS czy partii KORWiN znika na lata. - I teraz wraca. Mentzen to taka jego nagroda – przyznał. Określił Wiplera jako „jednego z najbardziej szczerych bohaterów tego reportażu”.

Ta opowieść o „narkotyku władzy” jest bardzo ciekawa. Dlaczego trzeba wrócić do polityki? Czym jest ten narkotyk, ta toksyczna męskość. To współzawodnictwo. To wciąganie tego narkotyku jak koksu w „nocha”. A odstawienie oznacza ostry spadek samooceny i wieczną chęć powrotu Marcin Kącki

- Odstawienie na boczny tor, umieszczenie w takiej małej „klatce” powoduje, że coś z tym nadmiarem agresji i energii trzeba zrobić. I Wipler dużo o tym szczerze mówił – opisywał. W jego ocenie „tak wyglądają mechanizmy związane z polityką, nie tylko polską”.

- To uzależnienie się od poczucia sprawczości, czyli czegoś, do czego np. dążą aktywiści. I u nich często dochodzi do implozji, ponieważ na pewnym etapie przestają już widzieć tę sprawczość w swoich działaniach – dodał, zaznaczając, że podobny mechanizm związany z „narkotykiem władzy” można dostrzec choćby w działalności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Mamy gniew mentalny. To nie jest tak uchwytne, jak ceny skupu zboża"

Gość podcastu podkreślał, że podczas pracy nad książką udało mu się „wbić w pewien trend społeczny”, polegający na przebudzeniu się ruchów okołoprawicowych. - Czułem, że te chłopaki się przebudzą, choć większość była przekonana, że to niszowe zjawisko. A ja widziałem, że oni prują mocno, a ich siła wzrasta – przyznał. Jego zdaniem Konfederacja to ugrupowanie gniewu, ale innego niż Samoobrona, Ruch Palikota czy Kukiz.15, czyli wcześniejsze partie i ruchy, które próbowały zagospodarować antysystemową wściekłość społeczeństwa.

- To były partie, których działalność opierała się na zbiorze konkretnych postulatów - wyższych cen skupu zboża, jednomandatowych okręgach wyborczych, itp. - wyrażonych bardzo materialnie. Tam były kryzysy gospodarcze czy polityczne, tu mamy gniew mentalny, wynikający z przemian społecznych i wojen kulturowych. Np. cała ta manosfera, te blogi i fora internetowe dla mężczyzn w kontrze do MeToo, feminizmu, emancypacji kobiet. To nie jest tak łatwo uchwytne, jak cena skupu żboża w przypadku Samoobrony. Tu mówimy o pewnym sporze umysłowym, wynikającym właśnie z gniewu i namiętności – przekonywał.

Starał się jednak wpisać to zjawisko w pewien szerszy trend. - Uczestniczymy w tak wielu rewolucjach naraz - społecznej, obyczajowej, komunikacyjnej, związanej z internetem, zmianie postrzegania rzeczywistości w kontekście kryzysu klimatycznego - że to musi kiedyś wybuchnąć. Nie da się zbyt długo tłumić takiego gniewu - podsumował.

RadioZET.pl