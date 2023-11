To on zostanie marszałkiem Sejmu. Sprawa "jest przesądzona"

Gościem programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce był w środę poseł Marek Sawicki z PSL. Ten powiedział wprost, że marszałkiem Sejmu zostanie Szymon Hołownia. - To jest przesądzone, bo to jest komunikowane przez partnerów koalicyjnych od co najmniej 1,5 tygodnia - mówił.