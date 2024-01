To one mogą zastąpić Kamińskiego i Wąsika w Sejmie. Polityczki PiS przyjmą mandaty?

Zamieszkanie wokół posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trwa ogromne zamieszanie. Panowie zostali prawomocnie skazani za tzw. aferę gruntową, a co za tym idzie, powinni trafić do więzienia. Niewykluczone, że wkrótce polityków od aresztu doprowadzi policja.

Kamiński i Wąsik mają trafić do więzienia. Kto może zająć ich miejsca w Sejmie?

Nie jest jasne, jak potoczą się dalsze wydarzenia. Ludzie ze środowiska Kamińskiego i Wąsika powołują się na ułaskawienie prezydenta z 2015 roku. Jeśli jednak politycy mieliby stracić swoją funkcję i trafić za kraty, rodzi się jeszcze jedno pytanie. Mianowicie: Kto zajmie ich miejsca w Sejmie.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, pierwszeństwo do mandatu ma kolejny kandydat z list. Ten ma wówczas dwie możliwości. Złożyć oświadczenie i przyjąć mandat poselski, lub zrzec się praw do niego. W takiej sytuacji miejsce w Sejmie przypada kolejnej osobie. Jeżeli kandydatów zabraknie, marszałek Sejmu wydaje postanowienie, że nowy mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

Kandydatki do mandatów za Wąsika i Kamińskiego. Co zrobią?

Spoglądając na wyniki październikowych wyborów, można wywnioskować, że mandaty po Kamińskim i Wąsiku przejęłyby Wioletta Kulpa, randa PiS w Płocku, a także Monika Pawłowska, która jeszcze w zeszłej kadencji zasiadała w sejmowych ławach. Co ciekawe, do parlamentu dostała się z list SLD. Zdecydowała się jednak zmienić polityczne barwy.

Interia zapytała obie panie o to, jak się zachowają, jeśli zostanie im zaproponowane miejsce w Sejmie. Monika Pawłowska stwierdziła, że nie będzie na ten moment komentować sprawy i "poczeka na rozwój wydarzeń". Z kolei Wioletta Kulpa odpowiedziała: - Nie będę w tej chwili tego komentować, ponieważ dla mnie jeszcze panowie posłowie są panami posłami i nie będę dywagować o sytuacji, która jeszcze nie ma miejsca. Będę o tym decydować w momencie, kiedy dojdzie do takiej sytuacji. Na dzisiaj dla mnie to są posłowie.

