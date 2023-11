To oni mogą zastąpić Mikołaja Pawlaka. Dni Rzecznika Praw Dziecka są policzone

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają czas do poniedziałku 20 listopada, aby zgłosić kandydata na Rzecznika Praw Dziecka. Kadencja Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia.

Kto zostanie nowym Rzecznikiem Praw Dziecka?

Rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Dziecka to jedna z pierwszych informacji przekazanych klubom przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Wirtualna Polska dowiedziała się, że spośród pretendentów największe szanse mają dr Konrad Ciesiołkiewicz i prof. Marek Konopczyński. Obaj potwierdzają, że są gotowi zastąpić Mikołaja Pawlaka. "Jestem do dyspozycji, jeśli tylko większość parlamentarna uzna, że to dobry pomysł. Czuję się zaszczycony głosami ważnych przedstawicieli środowisk, które uważają, że powinienem kandydować" - przekazał WP Ciesiołkiewicz.

"Szereg organizacji dzieci i młodzieży, Komitety Korczakowskie oraz ponad 50 Dam i Kawalerów Orderu Uśmiechu popiera mnie i to jest fakt. Jestem gotów do podjęcia się misji, bo uważam, że urząd Rzecznika Praw Dziecka wymaga odnowy i działań na rzecz praw wszystkich dzieci. Myślę, że moje kompetencje i doświadczenie byłyby gwarantem odbudowania autorytetu tego urzędu. Jeśli tylko los da mi taką możliwość, jestem gotowy" - zadeklarował z kolei Konopczyński.

Kim są kandydaci na następcę Mikołaja Pawlaka?

Dr Konrad Ciesiołkiewicz to psycholog, wychowawca, instruktor harcerski, a w latach 2005-2006 rzecznik rządu PiS Kazimierza Marcinkiewicza. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Ciesiołkiewicz przygotował szczegółowy plan działań na pierwsze 100 dni Rzecznika Praw Dziecka, jeśli zostałby wybrany na to stanowisko. Obejmuje on m.in. złożenie zawiadomień do prokuratury ws. nacisków na komisję ds. przeciwdziałania pedofilii czy wyjaśnienie wstrzymania finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Prof. Marek Konopczyński to z kolei pedagog resocjalizacyjny i członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2021 roku miał być kandydatem partii Porozumienie Jarosława Gowina na Rzecznika Praw Obywatelskich podczas piątej próby wyłonienia następcy Adama Bodnara. Wycofał się, gdy PiS zapowiedziało, że nie udzieli mu poparcia.

Społecznym kandydatem na RDP jest zaś dr Grzegorz Wrona, specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zajmuje się pracą na rzecz ofiar agresji jako konsultant w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji pomocowej i organizacjach pozarządowych.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska