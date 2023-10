To powinna zrobić opozycja przed spotkaniem z Dudą? "Prezydent miałby wtedy argumenty"

Wybory parlamentarne wygrało PiS, ale to dotychczasowa opozycja - KO, Lewica i Trzecia Droga (sojusz PSL i Polski 2050) - ma większość potrzebną do stworzenia rządu. Wciąż jednak nie wiadomo, komu w pierwszej kolejności prezydent powierzy tę misję.

Komu Duda powierzy misję tworzenia rządu?

Z otoczenia Andrzeja Dudy płyną sprzeczne sygnały. Onet ujawnił kulisy spotkania głowy państwa Mateuszem Morawieckim. Wynikałoby z nich, że to właśnie ktoś z PiS otrzyma jako pierwszy zadanie stworzenia rządu, nawet jeśli na Nowogrodzkiej liczą się z tym, że najprawdopodobniej taki gabinet nie uzyska wotum zaufania w Sejmie.

Nieco inny plan przedstawił Marcin Mastalerek. Doradca społeczny Dudy, który był w czwartek gościem Bogdana Rymanowskiego w porannym programie w Radiu ZET, zdradził, że "w następnym tygodniu prezydent zaprosi do siebie wszystkie komitety w sprawie pierwszego kroku".

Przedstawiciele poszczególnych ugrupowań mają się pojawiać w Pałacu Prezydenckich na osobnych spotkaniach (oddzielnie PiS, oddzielnie KO, itp.) kolejno proporcjonalnie do wyniku osiągniętego w wyborach - na początku Duda ma spotkać się z reprezentantami partii rządzącej, a na końcu z Konfederacją.

To powinna zrobić opozycja? "Duda miałby argumenty"

Jaką taktykę na spotkania z prezydentem powinna przyjąć opozycja? O tym m.in. mówił w rozmowie z Wirtualną Polską politolog prof. Marek Migalski. Jego zdaniem opozycja nie powinna na łamach mediów wzywać Dudy do powierzenia im misji tworzenia rządu, bo to wydaje się "naturalne i oczywiste".

- Zamiast tego powinna zebrać podpisy co najmniej 231 posłów i przedstawić to prezydentowi. On wtedy rzeczywiście miałby jakiekolwiek argumenty, by desygnować na premiera np. Donalda Tuska.

- Oczywiście, może być kilkoro posłów obecnej jeszcze opozycji, które nie będą chciały mieć Tuska jako premiera. Myślę tu głównie o działaczkach i działaczach Razem. Ale na szczęście dla opozycji tam jest 18 mandatów nadwyżki, więc co najwyżej byliby wtedy opozycją wobec nowego rządu razem z PiS i ziobrystami - podsumował.