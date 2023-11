"To się może skończyć ponownymi wyborami". Mastalerek mówi o zemście

Po tym, jak Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica uzyskały łącznie 248 mandatów w wyborach parlamentarnych, zapadły już pierwsze sejmowe decyzje. Marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia, na wicemarszałka z kolei nie wybrano Elżbiety Witek.

Mastalerek: To się może skończyć ponownymi wyborami

To, co dzieje się obecnie na polskiej scenie politycznej budzi wiele emocji. We wtorek szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek w TVN24 ocenił, że Donald Tusk "nie zaakceptuje obecnej sytuacji, że musi dogadywać się z PSL, Polską 2050 i Lewicą".

- Będzie chciał wykorzystać swoje zdolności, swoją wiedzę, aby przejmować jak najwięcej władzy. To się może skończyć ponownymi wyborami parlamentarnymi - powiedział. Mastalerek ocenił jednocześnie, że lider KO jest w "życiowej formie politycznej".

- Rozgrywa sprawy polityczne zarówno wewnątrz swojego obozu, pomiędzy partiami, jak i wczoraj w Sejmie, w sposób dla niego bardzo dobry - stwierdził szef Gabinetu Prezydenta. W jego ocenie to, że Elżbieta Witek nie została wybrana na stanowisko wicemarszałka miało na celu zadowolenie "najbardziej radykalnych zwolenników opozycji".

Zwolennicy opozycji dostali to, czego chcieli: Zemstę na PiS

Mastalerek ocenił też, że "Donald Tusk pokazał swoim zwolennikom, którzy chcą zemsty na PiS i obozie Zjednoczonej Prawicy, że tę zemstę dostaną". - Upokorzono panią marszałek Witek, upokorzono Marka Pęka, który nie został wybrany na wicemarszałka Senatu. Zwolennicy opozycji, ci najbardziej radykalni, dostali to, czego chceili - mówił.

- Wczoraj Donald Tusk osiągnął wielki sukces. Zakończył marzenia Szymona Hołowni o prezydenturze. Tak rozegrał te sprawy, że rękoma Szymona Hołowni doprowadził do tego, że Sejm będzie elementem wielkiej awantury - mówił Mastalerek.

Źródło: Radio ZET/TVN24