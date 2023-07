"To skandal, oszustwo, hańba". Ostre starcia w Sejmie, ministrowie z PiS nie wytrzymali

Nerwowo w Sejmie zrobiło się już na początku obrad, gdy pojawił się temat embarga na zboże z Ukrainy. Nieudolność w tej sprawie zarzucał szefowi resortu rolnictwa poseł Koalicji Polskiej – PSL Dariusz Klimczak. - Kto jak kto, ale minister rolnictwa powinien unikać samozaorania, a nie perfumowanie siebie w rytmie lambady - mówił ludowiec.

- Po pierwsze jak pan mógł dopuścić do tego, że Ukraina zablokowała nasz eksport na drób i jaja? Dlaczego nie działa aplikacja suszowa? Dlaczego zgodziliście na liberalizację handlu z Ukrainą? Dlaczego pan minister zgodził się tylko na czasowe embargo na cztery produkty do 15 września? Czy widzi pan, jak cena tych produktów leci na łeb na szyję? - pytał poseł PSL. Poprosił o przerwę w obradach na przygotowanie odpowiedzi, ale nie została ona uwzględniona.

"To skandal, oszustwo, hańba". Ministrowie z PiS nie wytrzymali

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus pospieszył na mównicę. – Za cła na granicy odpowiada Unia Europejska. To tam decydują, że zwolniono produkty z cła. Rolnicy, nie słuchajcie tych, którzy chcą podpalić polskie rolnictwo – mówił. - Prezes Kaczyński i premier Morawiecki powiedzieli jasno, po 15 września zboże z Ukrainy nie będzie wjeżdżało do Polski – powiedział Telus.

Oburzył się natomiast ruchem Senatu w innej kwestii. - To skandal, hipokryzja, oszustwo polskiego rolnictwa. Senatorowie polskiej opozycji zabrali jedną poprawką 6,5 miliarda złotych polskiemu rolnikowi. To jest hańba – grzmiał Telus. - Nie pozwolimy, żeby was okradano, dopóki odpowiedzialność za polskie rolnictwo ma Prawo i Sprawiedliwość – zakończył minister rolnictwa.

Nie mniej nerwów wywołał w Sejmie temat nielegalnych składowisk groźnych odpadów. W piątek poinformowaliśmy o trujących odpadach po produkcji trotylu składowanych niedaleko Warszawy. - Prosimy o odpowiedzi, które nie padły na połączonych komisjach klimatu i spraw wewnętrznych. Nie dowiedzieliśmy się, jak ścigacie mafie śmieciowe. Zarzuty postawiono płotkom i słupom. Nieoficjalnie wiemy o 500 porzuconych składowiskach chemicznych, pan Ozdoba (wiceminister klimatu i środowiska – red.) nie wie, gdzie one są - mówiła posłanka Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica).

Wyjątkowo ostro odpowiedziała jej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - Rząd PO-PSL stworzył eldorado dla mafii (śmieciowej – red.). Sprowadził 6 milionów ton śmieci i zaminował kraj. Wysłaliście zaproszenie do przywożenia śmieci dla całego świata – mówiła Anna Moskwa. Podkreślała, że "mafie śmieciowe czuły się w Polsce bezkarnie".

Zaznaczyła przy tym, że "rząd PiS wypowiedział zdecydowaną wojnę mafiom śmieciowym". - Do Polski nie wpływają śmieci komunalne i niebezpieczne - podsumowała emocjonalne wystąpienie Moskwa. Jej wypowiedź uzupełnił krótko wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, który wyszedł na mównicę z kartkami ze zdjęciami samorządowców opozycji, mającymi odpowiadać za wwożenie śmieci na teren ich gmin przed 2015 rokiem. Wcześniej o poranku mówił o tym w Gościu Radia ZET.

